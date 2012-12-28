Московский таксист украл в Липецкой области два айфона и попался на обратной дороге

Меньше суток понадобилось данковским полицейским, чтобы найти похитителя двух айфонов из салона связи. По подозрению в краже техники задержан 27-летний житель Московской области.



В вашем браузере отключен JavaScript

28 мая к полицейским с заявлением о краже двух айфонов последней модели общей стоимостью в 150 тысяч рублей пришла 26-летняя продавец-кассир одного из данковских салонов сотовой связи. Оперативники отсмотрели записи камер наблюдения, и выяснили, что телефоны забрал пассажир проезжавшего через город автомобиля. На обратном пути машину остановили, в ней нашлись украденные айфоны.Как оказалось, 27-летний ранее судимый московский таксист попросил знакомого отвезти его в Липецк по делам. В Данкове они остановились пообедать. Пока его товарищ ел, таксист зашел в салон сотовой связи, и, когда продавщица занялась другими клиентами, похитил телефоны с витрины.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».