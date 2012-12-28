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Происшествия
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11 минут назад
Московский таксист украл в Липецкой области два айфона и попался на обратной дороге
Меньше суток понадобилось данковским полицейским, чтобы найти похитителя двух айфонов из салона связи. По подозрению в краже техники задержан 27-летний житель Московской области.
Как оказалось, 27-летний ранее судимый московский таксист попросил знакомого отвезти его в Липецк по делам. В Данкове они остановились пообедать. Пока его товарищ ел, таксист зашел в салон сотовой связи, и, когда продавщица занялась другими клиентами, похитил телефоны с витрины.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
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