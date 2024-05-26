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Общество
Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей
Происшествия
60-летний липчанин присвоил кошелек, забытый в магазине пенсионеркой
Происшествия
Направлявшаяся на Агрономическую пожарная машина попала в ДТП
Происшествия
На улице Агрономической горит мусор и старые сараи
Происшествия
В Липецкой области потеплеет до +28
Погода в Липецке
Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
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В селе Большая Поляна сгорел автомобиль
Происшествия
Читать все
Происшествия
389
33 минуты назад
3

Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган

Инцидент произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга

В полицию Санкт-Петербурга обратилась мама мальчика, который стал невольным свидетелем порнографического перформанса взрослого дяденьки.

Как сообщает «Фонтанка», 24 мая в полицию сообщили о том, что на Нижнекамской улице лежит мужчина и показывает свой половой орган. Всё это происходило на глазах подростка. Патрульные задержали 33-летнего жителя Липецка, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за наркотики и грабеж.

Липчанин помещен в изолятор, ему должны избрать меру пресечения.
разврат
хулиганство
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Комментарии (3)

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Сначала новые
indesit
8 минут назад
Богатый райончик со своими причудами.
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Ну
15 минут назад
Есть же весёлые новости...
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да уж
18 минут назад
Что опять?
Ответить
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