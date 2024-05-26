В Липецке произошла драка между мигрантами и руководителями двух общественных организаций
Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей
Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
В Липецке произошла драка между мигрантами и руководителями двух общественных организаций
Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей
Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
Происшествия
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33 минуты назад
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Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
Инцидент произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга
Как сообщает «Фонтанка», 24 мая в полицию сообщили о том, что на Нижнекамской улице лежит мужчина и показывает свой половой орган. Всё это происходило на глазах подростка. Патрульные задержали 33-летнего жителя Липецка, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за наркотики и грабеж.
Липчанин помещен в изолятор, ему должны избрать меру пресечения.
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