Пойманный второй раз пьяным за рулем водитель пытался дать взятку полицейским

26-летнего жителя Задонского района остановили в селе Уткино ночью на автомобиле, прав на вождение которым он уже был лишен

Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, около полуночи 5 мая нетрезвый мужчина, управлявший автомобилем в селе Уткино, был остановлен сотрудниками ДПС. Будучи ранее лишенным права управления транспортным средством за езду в состоянии опьянения, намеревался откупиться от представителей власти. Отказавшись от медосвидетельствования, он с целью избежать административной ответственности предложил инспектору ДПС взятку. От незаконного денежного вознаграждения полицейский отказался и сообщил о коррупционном преступлении в следственные органы СК России.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки).Вину в совершении преступлений подозреваемый признал. Следователем регионального СК России проводятся следственные и процессуальные действия с целью сбора доказательств.