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Происшествия
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56 минут назад
Пойманный второй раз пьяным за рулем водитель пытался дать взятку полицейским
26-летнего жителя Задонского района остановили в селе Уткино ночью на автомобиле, прав на вождение которым он уже был лишен
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки).
Вину в совершении преступлений подозреваемый признал. Следователем регионального СК России проводятся следственные и процессуальные действия с целью сбора доказательств.
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