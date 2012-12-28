Дублёры «Металлурга» проиграли «боксёрам, дзюдоистам, самбистам»

А у новой команды из Ельца – историческая победа.

Недавно созданная елецкая футбольная команда «Витязь-ЕГУ» добилась важного рубежа в своей истории – выиграла первый матч Кубка СФФ «Центр», в котором участвуют команды из регионов центральной России. Исторической «виктории» ельчане добились в Липецке на стадионе «Сокол», обыграв в 1/16 финала дублёров «Металлурга» - 2:0.









Одним из хедлайнеров поединка стал 28-летний Глеб Подковыров, бывший футболист «стслеваров», затем подавшийся в мини-футбол. В сезоне-2023/24 он успех поиграть в элитных дивизионах по футзалу двух стран – России (за Липецк) и Армении, а теперь оказался в «Витязе».









Глеб Подковыров (в центре)



Тренер липецких дублёров Евгений Фролов был так сильно недоволен действиями своей команды, что в перерыве не побоялся заменить центрального защитника Николая Смирных, присланного на усиление из основной команды. А на 55-й минуте по его стопам в раздевалку отправился и Сергей Горбатенко, ещё один посланец из основы.









Николай Смирных провёл не самый лучший матч



Все 90 минут из «нелюбителей» отыграл лишь Иван Сазонов: 20-летний хавбек был самым активным у липчан, но всё равно юные липецкие футболисты за 90 минут не создали ни одного момента, который можно было бы назвать стопроцентно голевым.











Иван Сазонов в игре



«Металлург-М» выбыл из Кубка и теперь сможет сосредоточиться на чемпионате, где дела пока тоже идут ни шатко, ни валко – в 5-ти играх набрано лишь 2 очка и последнее, 8-е место в группе «Восток» СФФ «Центр». В среду, 29 мая Фролов и Ко будут принимать «СШОР №1 Салют» (Белгород), у которого столько же очков, но лучше разница забитых и пропущенных мячей. В этой игре липчане просто обязаны бороться за победу.











За игрой внимательно следили и руководители липецкого "Металлурга"



А елецкая команда празднует. «Витязь-ЕГУ» существует лишь 3-й год, пока выступает лишь в чемпионате Липецкой области, где в прошлом году с ходу взял «бронзовые» медали. В команде выступают довольно известные в прошлом футболисты, например, бывший вратарь «Металлурга» и «Ельца» 37-летний вратарь Михаил Алфимов, его ровесник центральных защитник Сергей Саввин (в прошлом «Орёл», костромской «Спартак». «Калуга»).









Сергей Саввин - возмужал, но цепкости не утратил







- У нас рядом с экс-профессионалами выступают представители разных видов спорта – бокса, дзюдо, самбо, -рассказал после матча играющий тренер Ринат Тимохин. Тот самый, который в 2015 году забил в Премьер-Лиге за тульский «Арсенал» гол в ворота ЦСКА (1:4). – Для них эта победа занимая – главная в жизни, да и для нашей команды – тоже. Мы кирпичик к кирпичику строим новый клуб. Двигаемся поступательно. Могли бы сами заявиться в третий дивизион? Пока всё упирается в стадион, пригодный для проведения матчей этого уровня. Переговоры по использованию главного елецкого стадиона «Труд» пока не увенчались успехом. Взаимоотношения с ФК «Елец»? Пока мы выступаем на разном уровне – они в СФФ «Центр», мы – в областных соревнованиях. Дублёров «Ельца» в чемпионате области обыгрываем, не чувствуя сопротивления. Надеюсь, что в Кубке судьба сведёт нас с ними. Для елецких болельщиков это, безусловно, будет «дерби».











Ринат Тимохин



В центре полузащиты в роли «волнореза» он погасил в зародыше большинство атак липчан, а на 32-й минуте стал соавтором первого гола. Подковыров выполнил кручёную подачу в штрафную, где Роман Лошкарёв одним касанием дезориентировал вратаря Павла Кораблина – 1:0.Через 9 минут лучший бомбардир «Витязя-ЕГУ» Вадим окорочков мощным ударом удвоил преимущество своей команды.«Елец» от участия в 1/16 финала был освобождён и начнёт свой кубковых поход со следующей стадии – 1/8 финала. Жребий определит пары команд чуть позже.