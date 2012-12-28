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В России
1 минуту назад
В Крыму террорист подорвался при попытке закладки взрывчатки на железной дороге
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что один террорист подорвался, пытаясь заложить взрывчатку на железной дороге в Кировском районе.
"Все группы, которые у нас совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты. И последний подорвался в Кировском районе. <...> Сдетонировало. <...> Закономерный результат. <...> Или тюрьма или смерть", - отметил Аксенов.
Ранее ЦОС ФСБ проинформировал о предотвращенном теракте на железной дороге, который готовили два завербованных украинской военной разведкой гражданина РФ.
Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта на железной дороге в Крыму, - передает ТАСС.
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