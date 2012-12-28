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В России
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5 минут назад
Аэропорты Казани и Нижнекамска временно приостановили работу
Отмечается, что воздушная гавань Казани не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:30 мск.
Как уточнили в ведомстве, решение об ограничениях принято "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов". С 12:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска.
Экипажи, службы аэропортов и авиадиспетчеры принимают меры для обеспечения безопасности полетов, - добавили в Росавиации.
Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Самару, Внуково, Ульяновск и Чебоксары, позже сообщили в аэропорте Казани, - передает ТАСС.
Отмечается, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
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