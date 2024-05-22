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15 минут назад

Садоводов могут обязать использовать участки в течение трех лет

Признаки неосвоения земельных участков установит правительство.

Росреестр разработал законопроект, который обяжет собственников земельных участков, в том числе садоводов, начать использование земли в течение трех лет, - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В пресс-службе Росреестра подтвердили разработку проекта. Утверждается, что он поможет повысить эффективность использования земель.

Документом вносятся изменения в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Предполагается, что под освоением земельного участка будут подразумевать мероприятия, требуемые для приведения его в пригодное для использования состояние. Перечень таких мероприятий подготовят до 15 января 2025 года, а признаки неосвоения установит правительство. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева назвала заброшенные земельные участки «огромной проблемой для городов, для поселков, для их развития». По ее словам, если участок выдан под конкретную разрешенную деятельность (к примеру, сельское хозяйство), но она не ведется, то это может стать основанием для его изъятия. Однако Минюст в заключении на законопроект указал на отсутствие ясности в том, какие могут быть признаки неиспользования земель при условии, что садовый и огородный земельные участки предназначены в том числе для отдыха граждан.

Сейчас в законе прописаны только признаки неиспользования земель сельскохозяйственного назначения. В их числе — наличие как минимум на половине площади участка сорняков, самовольных построек, загрязнение его химическими веществами, а также захламление предметами, не связанными с ведением сельского хозяйства. Неиспользование участка в течение трех лет является основанием для принудительного прекращения права его пользования или аренды.

За неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, садоводства или огородничества, грозит административный штраф. Для физлиц он составляет от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тыс. руб., для должностных лиц – от 1,5 до 2% стоимости, но не менее 50 тыс. руб., для юрлиц – от 3 до 5% стоимости, но не менее 400 тыс. руб.

Росреестр еще в 2022 году сообщал о планах расширения санкций за неиспользование и ненадлежащее использование любых земель. Бизнес, напротив, настаивал на необходимости смягчения и упрощения законодательства.
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