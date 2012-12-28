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Происшествия
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45 минут назад
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19-летний парень продал компьютер за расписку
30-летний покупатель тут же сдал технику в ломбард.
Юноша дал объявление о продаже компьютера за 57 000 рублей, на которое откликнулся покупатель. Он пришел к парню домой, осмотрел технику и предложил заплатить за нее через неделю. Оставив парню расписку, покупатель забрал технику и тут же сдал ее в ломбард за 30 000.
«Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
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