19-летний парень продал компьютер за расписку

30-летний покупатель тут же сдал технику в ломбард.



Полицейские отыскали 30-летнего жителя Липецка, который 14 марта обманул 19-летнего парня.Юноша дал объявление о продаже компьютера за 57 000 рублей, на которое откликнулся покупатель. Он пришел к парню домой, осмотрел технику и предложил заплатить за нее через неделю. Оставив парню расписку, покупатель забрал технику и тут же сдал ее в ломбард за 30 000.«Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.