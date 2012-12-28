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29 минут назад
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С бывшего полицейского взыскали 50 000 рублей за незаконное задержание и досмотр женщины

На руках потерпевшей осталось несколько ссадин после задержания.

Октябрьский районный суд Липецка взыскал с бывшего липецкого полицейского 50 000 рублей за незаконное задержание и досмотр женщины. Мужчина служил в полиции 19 лет — с января 2001 года по апрель 2020 года, но потом был уволен из органов.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в марте 2022 года бывший полицейский приговором Советского районного суда Липецка был признан виновным сразу по двум статьям уголовного кодекса: пунктам «а», «б» части третьей статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и пункту «б» части пятой статьи 290 УК РФ (Получение взятки).

В частности, мужчину осудили за незаконное задержание и досмотр женщины и лишение её свободы передвижения с применением наручников. На руках потерпевшей осталось несколько ссадин после такого задержания.

В августе прошлого года Липецкий областной суд взыскал с Министерства внутренних дел России в пользу женщины компенсацию морального вреда в 50 000 рублей. А теперь эта сумма взыскан с бывшего полицейского в порядке регресса в пользу российской казны.
полиция
задержание
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Комментарии (1)

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Сначала новые
учитель русского
21 минуту назад
автор не раскрыл тему тока два
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