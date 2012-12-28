Полиция изучает видео с развлечениями подростков у «Звёздного»: о голову парня били сырые яйца
В столкновении внедорожника «Ниссан» и грузовика «Форд Транзит» пострадали три человека
Происшествия
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сегодня, 09:11
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Ребенок на самокате попал под машину в 9-м микрорайоне
Мальчику понадобилась медицинская помощь.
Как сообщает областное управление ГИБДД, ребенок передвигался на самокате и попал под автомобиль на улице 9-й микрорайон.
«Авария произошла в пять часов вечера, мальчик столкнулся с автомобилем «Ниссан» под управлением 42-летней женщины. Ребенок получил травму, и после оказания помощи был отпущен», — рассказали в автоинспекции.
В Лев-Толстовском районе на дороге Лев-Толстой – Данков 26-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель госпитализирован.
В Хлевенском районе на дороге Хлевное – Тербуны вчера столкнулись «Ниссан» под управлением 56-летнего водителя и «Форд» с 46-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали оба водителя и 42-летняя пассажирка «Форда».
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