В Липецке — большое отключение холодной воды

С перебоями подачи холодной воды 22 мая столкнутся жители почти девяти десятков улиц в районах НЛМК, Манежа, поселка Силикатного, Сырского Рудника, сообщили в «РВК-Липецк». Причиной отключений станут плановые ремонтные работы на сетях.



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 31а, 37, 39 по улице Папина, № 106а по проспекту Победы, № 2 по улице Прудной, № 1 по улице Калинина, № 1а по улице Щедрина, №№ 2, 4а, 5, 6, 7 на площади Петра Великого, №№ 2, 4а, 6а, 10, 12 по улице Неделина, № 26 по улице Октябрьской, подачу холодной воды также ограничат на улицах Архангельской, Астраханской, Силикатной, Усманской, Гидромеханизации, Кирпичной, Боровой, Зои Космодемьянской, Алмазной, Передельческой, Березовой, Ферросплавной, Черняховского, Артема, Прокатной, Расковой, Лазарева, адмирала Макарова, Невского, Дзержинского, Спиртозаводской, Инженерной, Фурманова, Фестивальной, Кленовой, Дорожной, Зареченмкой, Земной, Лесопарковое хозяйство, Левобережной, С. Разина, Волжской, Береговой, Пляжной, Санитарной, Аносова, Островского, Леваневского, Суворова, Парковой, Лермонтова, Лесопарковой, Озерной, Крупской, Осипенко, Талалихина, 9 Мая, Гришина, Фадеева, Дундича, Металлургов, Лесной, Гастелло, Солидарности, Фанерной, 50 лет НЛМК, Лутова, по проспекту Мира, на площадях Мира, Металлургов, Франценюка, в переулке Задонском, по проездам Осеннему, Базовому. С неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители частного сектора улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, переулков Костенко, Узорного.Воду подвезут по адресам: улица Папина, 39, улица Прудная, 2, улица Неделина, 12, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.22 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями со светом (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители на улицах Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, адмирала Макарова, Прокатной, Рязанской, Ферросплавной, Черняховского, Волжской, Крупской, Лермонтова, Лесопарковой, Озерной, Парковой, переулка Задонского, садоводчества «Монтажник».С 14:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета обесточат улицы 40 лет Октября, Дружбы, Северную, Константиновой, Бородинскую, Кутузова, Мамина-Сибиряка, Минина, Пожарского, Стасова, садоводчество «Сокол».С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях отключат электричество на улицах 6-й Гвардейской Дивизии, Володи Бачурина, Клавдии Шаталовой, Московской, адмирала Апраксина, Алексея Мартынова, Барковского, братьев Сенявиных, В. Высоцкого, Заповедной, Знаменской, Мазурука, Краеведческой, Цветаевой, Михаила Кольцова, Сибирской, Хрустальной, Игнатьева, Ушинского, Константиновой, Каменный лог, в переулках Благодатном, Краснозоренском, Лазурном, Новогоднем, Поэтическом, Сказочном, в садоводчествах «Весна», «Кооператор», «Цементник», «Сокол».