НЛМК реализовал программу по снижению эмиссии сероводорода

Более 10 млрд рублей инвестировал Новолипецкий металлургический комбинат в программу по снижению эмиссии сероводорода на производственной площадке. В результате в 2023 году от источников НЛМК не зафиксировано ни одного превышения нормативов по сероводороду, а концентрация этого вещества в Липецке сократилась вдвое.Экологический эффект достигнут благодаря реализации таких инвестиционных проектов, как реконструкция установки придоменной грануляции шлака доменной печи № 6, объединение потоков улавливания коксового газа и других. Это позволило полностью исключить запах сероводорода от источников комбината.В реализации экологических программ НЛМК ориентируется на достижение показателей наилучших доступных технологий. Всего в 2023 году компания направила на эти цели более 11 млрд рублей. С 2000 года общая сумма инвестиций на реализацию экологических проектов составила 127 млрд рублей.