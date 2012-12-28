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16
9 минут назад

НЛМК реализовал программу по снижению эмиссии сероводорода

Более 10 млрд рублей инвестировал Новолипецкий металлургический комбинат в программу по снижению эмиссии сероводорода на производственной площадке. В результате в 2023 году от источников НЛМК не зафиксировано ни одного превышения нормативов по сероводороду, а концентрация этого вещества в Липецке сократилась вдвое.

Экологический эффект достигнут благодаря реализации таких инвестиционных проектов, как реконструкция установки придоменной грануляции шлака доменной печи № 6, объединение потоков улавливания коксового газа и других. Это позволило полностью исключить запах сероводорода от источников комбината.

В реализации экологических программ НЛМК ориентируется на достижение показателей наилучших доступных технологий. Всего в 2023 году компания направила на эти цели более 11 млрд рублей. С 2000 года общая сумма инвестиций на реализацию экологических проектов составила 127 млрд рублей.

экология
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