21-летний липчанин хотел заработать на инвестициях в газовую промышленность и перевёл мошенникам 1,9 миллиона рублей

Молодой человек переводил деньги со 2 по 9 мая.

В праздничные выходные не отдыхали телефонные мошенники. Как следствие — новая волна пострадавших от их действий. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 10 мая в полицию обратился 21-летний липчанин, который со 2 по 9 мая пытался заработать на инвестициях в газовую промышленность. Но потом понял — инвестирует он в мошенников. Всего молодой человек успел перевести злоумышленникам 1,9 миллиона рублей.11 мая в полицию с заявлением о мошенничества обратилась 46-летняя липчанка, которая с 20 апреля по 5 мая по совету «сотрудников правоохранительных органов» под предлогом закрытия якобы оформленных на её имя кредитных заявок перевела на «безопасные счета» миллион рублей.В Добровском районе 50-летний мужчина с 1 по 10 мая перевёл мошенникам 400 000 рублей.А 58-летняя женщина лишилась 165 000 рублей, пытаясь с 30 апреля по 3 мая заработать на бирже.У липчан продолжают просить взаймы со взломанных страниц знакомых в мессенджерах. Отзывчивая 24-летняя женщина перевела мошенникам 9800 рублей. Ещё одна липчанка обратилась в полицию с заявлением о том, что взломали её страницу, и просят у её знакомых одолжить 40 000 рублей.Несколько человек обманули при покупках на сайте объявлений: один покупатель лишился 12 000 рублей при покупке подгузников, второй – 29 000 рублей при покупке коляски, третий — 27 000 рублей при покупке столярных станков. Все перевели деньги за товар, но его так и не получили.