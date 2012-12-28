21-летний липчанин хотел заработать на инвестициях в газовую промышленность и перевёл мошенникам 1,9 миллиона рублей
Происшествия
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сегодня, 12:16
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21-летний липчанин хотел заработать на инвестициях в газовую промышленность и перевёл мошенникам 1,9 миллиона рублей
Молодой человек переводил деньги со 2 по 9 мая.
11 мая в полицию с заявлением о мошенничества обратилась 46-летняя липчанка, которая с 20 апреля по 5 мая по совету «сотрудников правоохранительных органов» под предлогом закрытия якобы оформленных на её имя кредитных заявок перевела на «безопасные счета» миллион рублей.
В Добровском районе 50-летний мужчина с 1 по 10 мая перевёл мошенникам 400 000 рублей.
А 58-летняя женщина лишилась 165 000 рублей, пытаясь с 30 апреля по 3 мая заработать на бирже.
У липчан продолжают просить взаймы со взломанных страниц знакомых в мессенджерах. Отзывчивая 24-летняя женщина перевела мошенникам 9800 рублей. Ещё одна липчанка обратилась в полицию с заявлением о том, что взломали её страницу, и просят у её знакомых одолжить 40 000 рублей.
Несколько человек обманули при покупках на сайте объявлений: один покупатель лишился 12 000 рублей при покупке подгузников, второй – 29 000 рублей при покупке коляски, третий — 27 000 рублей при покупке столярных станков. Все перевели деньги за товар, но его так и не получили.
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