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Общество
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58 минут назад
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На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
10 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города – без холодной воды останутся потребители пяти улиц, предупредили в компании.
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 7, 9/2, 19, 21, 23 по улице Ушинского, № 41 по улице 40 лет Октября, № 70 по улице Водопьянова, №№ 16, 22, 23, 24, 25, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, №№ 13а, 13б, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31а, 37, 37/1 по улице Терешковой.
Воду подвезут по адресам: улица Ушинского, 9/2, 15-й микрорайон, 35, улица Терешковой, 17. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
10 мая работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
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