На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

10 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города – без холодной воды останутся потребители пяти улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 7, 9/2, 19, 21, 23 по улице Ушинского, № 41 по улице 40 лет Октября, № 70 по улице Водопьянова, №№ 16, 22, 23, 24, 25, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, №№ 13а, 13б, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31а, 37, 37/1 по улице Терешковой.







Воду подвезут по адресам: улица Ушинского, 9/2, 15-й микрорайон, 35, улица Терешковой, 17. После окончания работ возможно повышение мутности воды.







10 мая работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.







С 09:00 до 18:00 перебои с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться на улицах адмирала Макарова, Рязанской, Прокатной, Ферросплавной, Черняховского, Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Ярославской, в Задонском переулке.