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В России
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сегодня, 13:38
Власти РФ обсудят отмену запрета на экспорт бензина
Правительство с 1 марта 2024 года ввело временный запрет экспорта бензина на полгода, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды.
"Мы этот вопрос сейчас рассматриваем", - заявил он.
"Минэнерго сейчас предлагает рассмотреть вопрос, чтобы разрешить экспорт бензина на какой-то период, чтобы потом не иметь дефицита. На сегодняшний день меры, которые были приняты с 1 марта по закрытию экспорта, сработали в полном объеме. Рынок насыщен и даже перенасыщен. В ближайшее время мы рассмотрим в правительстве предложения Минэнерго", - пояснил Новак.
"Мы постоянно мониторим рынок на предмет принятия мер как в части недопущения дефицита, так и в части избежания затоваривания. Запрет экспорта бензина или снятие запрета в числе мер, которые могут быть использованы. Это в проработке", - отметил и.о. министра энергетики Николай Шульгинов.
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