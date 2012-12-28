Сегодня в Липецке: вечер мистики, концерт юных гениев и как соискатели обманывают работодателей
Общество
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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: ночная тревога, платные парковки и грядущие заморозки
Сегодня, 2 мая, почти всю ночь липчане провели в режиме желтого уровня воздушной опасности, с утра заработали платные парковки, и синоптики предупредили о заморозках.
Чуть позже министерство обороны сообщило, что ночью дежурными средствами ПВО над пятью регионами страны (Липецкой области среди них не оказалось) уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА самолетного типа.
«А я спал и ничего не слышал», — сообщил скуф.
«Мне четыре канала о жёлтом уровне отрапортовали. И я спокойно уснула в надежде, что при красном уровне опасности разбудит, если не смартфон, то сирена наверняка», — поделилась впечатлениями Гостья.
Это первая тревога в мае. Напомним, в апреле липчане пережили восемь воздушных атак. Стоит добавить, что новости о воздушной опасностиь, хоть и пользуются популярностью, но рекордных просмотров уже не набирают. И комментируют их читатели немного. Видимо, стали привыкать.
Сегодня в Липецке заработали платные парковки. Предсказуемо, в платной зоне автомобилей было немного, а во дворах транспорта, напротив, прибавилось. Эта новость набрала около полусотни комментариев.
«К сожалению, мы не Москва, у нас узкие улочки и во дворах совсем нет места для автомобилей. Платные парковки совсем неуместны в нашем городе. Вот улица Плеханова и Соборная, вот там как раз они помогут. По Плеханова нельзя проехать, все было забито машинами, первой полосы вообще не было», — написала Жительница Липецка.
«Во дворе Зегеля, 11 не то что проехать, пройти невозможно!» — пожаловался Голос.
«Свинью людям подложили конкретную», — считает Animal Planet.
Синоптики предупредили о похолодании. Сегодня ночью местами ожидаются заморозки на почве: до -1 градуса, а следующей ночью повсеместно до -5 градусов. Садоводам стоит подготовиться к напасти. Еще один заморозки синоптики ожидают 9 мая. Кстати, климатическая граница заморозков в Липецкой области — 6 июня.
Погода в последнее время часто преподносит сюрпризы. Из-за жаркого апреля в Липецке уже отцвели тюльпаны, которые распускаются к майским праздникам. Из-за этого на площади Героев к Дню Победы тюльпаны заменят другими цветами, их высадят в форме звезды.
Завтра в Липецке нежарко: по прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся не выше +12 градусов.
И обратите внимание, скоро придут платежки за отопление от компании «Квадра». И этот несмотря на то, что батареи давно холодные, но заплатить надо за предыдущий месяц. Если в доме нет счетчиков, придется заплатить за весь апрель, если счетчики в наличии и работают, то только за половину месяца. С 23 марта (когда снимают показания) по 8 апреля.
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