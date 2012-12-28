Липецкая вечЁрка: ночная тревога, платные парковки и грядущие заморозки

Сегодня, 2 мая, почти всю ночь липчане провели в режиме желтого уровня воздушной опасности, с утра заработали платные парковки, и синоптики предупредили о заморозках.