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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: ночная тревога, платные парковки и грядущие заморозки

Сегодня, 2 мая, почти всю ночь липчане провели в режиме желтого уровня воздушной опасности, с утра заработали платные парковки, и синоптики предупредили о заморозках.

Накануне, в 23:08, на территории Липецкой области в очередной раз был  введен желтый уровень воздушной опасности. Спасатели сообщили, что вблизи границ региона замечены БПЛА. Сигнал об отбое тревог канал оповещения опубликовал через шесть часов — в 05:33.

Чуть позже министерство обороны сообщило, что ночью дежурными средствами ПВО над пятью регионами страны (Липецкой области среди них не оказалось) уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА самолетного типа. 

«А я спал и ничего не слышал», — сообщил скуф.

«Мне четыре канала о жёлтом уровне отрапортовали. И я спокойно уснула в надежде, что при красном уровне опасности разбудит, если не смартфон, то сирена наверняка», — поделилась впечатлениями Гостья.

Это первая тревога в мае. Напомним, в апреле липчане пережили восемь воздушных атак. Стоит добавить, что новости о воздушной опасностиь, хоть и пользуются популярностью, но рекордных просмотров уже не набирают. И комментируют их читатели немного. Видимо, стали привыкать.

Сегодня в Липецке заработали платные парковки. Предсказуемо, в платной зоне автомобилей было немного, а  во дворах транспорта, напротив, прибавилось. Эта новость набрала около полусотни комментариев.

«К сожалению, мы не Москва, у нас узкие улочки и во дворах совсем нет места для автомобилей. Платные парковки совсем неуместны в нашем городе. Вот улица Плеханова и Соборная, вот там как раз они помогут. По Плеханова нельзя проехать, все было забито машинами, первой полосы вообще не было», — написала Жительница Липецка.

«Во дворе Зегеля, 11 не то что проехать, пройти невозможно!» — пожаловался Голос.

«Свинью людям подложили конкретную», — считает Animal Planet.

Синоптики предупредили о похолодании. Сегодня ночью местами ожидаются заморозки на почве: до -1 градуса, а  следующей ночью повсеместно до -5 градусов. Садоводам стоит подготовиться к напасти. Еще один заморозки синоптики ожидают 9 мая. Кстати, климатическая граница заморозков в Липецкой области — 6 июня.

Погода в последнее время часто преподносит сюрпризы. Из-за жаркого апреля в Липецке уже отцвели тюльпаны, которые распускаются к майским праздникам. Из-за этого на площади Героев к Дню Победы тюльпаны заменят другими цветами, их высадят в форме звезды.

Завтра в Липецке нежарко: по прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся не выше +12 градусов.

И обратите внимание, скоро придут платежки за отопление от компании «Квадра». И этот несмотря на то, что батареи давно холодные, но заплатить надо за предыдущий месяц. Если в доме нет счетчиков, придется заплатить за весь апрель, если счетчики в наличии и работают, то только за половину месяца. С 23 марта (когда снимают показания) по 8 апреля.
вечЁрка
воздушная опасность
парковки
заморозки
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Комментарии (3)

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Евгений
сегодня, 00:38
В 24 мкр ни разу из девяти воздушных атак не было никакой сирены. А если бы и была, куда бежать? Все подвалы на замках, а ключи где-то в ЖЭКе. Что прикажете делать?
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Да
40 минут назад
Сирена и была один раз, куда тебе бежать, сиди дома
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Электорат
вчера, 20:39
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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