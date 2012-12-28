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9631
вчера, 15:08
42

В мае липчане получат платежи за отопление

Заплатить придется за услугу, полученную в апреле.

Энергетики решили еще раз напомнить липчанам, как начисляли плату за отопление в апреле. Платежки клиенты Липецкого филиала АО «Квадра» получат в первой декаде мая.

Напомним, отопительный сезон в Липецке завершился 8 апреля. Собственникам квартир, чьи дома оснащены действующими приборами учета, начислят плату по их показаниям, из расчета фактически потребленного домом тепла. Как правило, показания снимают в с 23 по 25 число каждого месяца. То есть в мае начислят плату за две недели, с 23 марта по 8 апреля.

Если общедомовых приборов учета нет, или они не работают, то плата будет начислена по нормативам потребления за весь апрель. Нормативы потребления установлены управлением энергетики и тарифов Липецкой области.

Проверить работоспособность ОДПУ, а также факт своевременной передачи показаний со стороны управляющей компании можно здесь, выбрав город, улицу и номер дома.

За разъяснениями в Липецкий филиал компании «Квадра» можно обратиться через соцсети, или по телефону 28-66-10.
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Комментарии (42)

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Сначала новые
Елена
36 минут назад
У нас отключили отопление 10 апреля, счётчика у нас нет общедомового, платим за отопление круглый год. А вот в этом 2024г нас отапливали всего шесть месяцев а по нормативу должны семь месяцев. Вот и выходит что один месяц на жильцах сэкономили. Перекрывают долги за счёт добросовестных плательщиков. А долг красивый десять миллионов красиво живут неплательщики.
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Директор Квадры
37 минут назад
Народ, не верещите! А то всé лето будете за отопление платить
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Липецкий цирк
40 минут назад
Кто крышует Квадру?
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Джексон
41 минуту назад
Заплатить одну четвёртую от счёта за март и подать коллективную жалобу в прокуратуру. Не будет результата в федеральные органы, вплоть да администрации президента. Только всеми надо ... До следующего отопительного сезона далеко.
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НКВД
46 минут назад
Необходимо подавать коллективные заявления в суд на выродков Липецкого филиала АО «Квадра».
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911
сегодня, 07:47
В этом городе есть какая - то власть??? Или только ОПГ?
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Людмила
сегодня, 07:29
А общедомовых приборов в домах практически нет ни в одном доме их не выгодно ставить у нас в доме сломался его и не ремантируют..сколько не звонили в УК
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Возмущенная жительница
сегодня, 07:27
Не понимаю одного ,какая разница показания счётчика и нет показаний, услуга не была оказана по факту,почему надо брать деньги,тем более в таком размере тысячи, почему я должна кому-то доказывать, то не дура и не понимаю в этой жизни ничего. Где руководство города?
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Людмила
вчера, 23:06
А давайте и летом будем платить за отопление
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Егор Данилыч
вчера, 22:55
За 7 дней я должен заплатить 3200 рублей. А с 8 апреля топить электрическим обогревателем. Мошенники. А в октябре включили после 20 октября. Тоже заплатил -3200.
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