Сегодня в Липецке: вечер мистики, концерт юных гениев и как соискатели обманывают работодателей
Общество
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вчера, 15:08
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В мае липчане получат платежи за отопление
Заплатить придется за услугу, полученную в апреле.
Напомним, отопительный сезон в Липецке завершился 8 апреля. Собственникам квартир, чьи дома оснащены действующими приборами учета, начислят плату по их показаниям, из расчета фактически потребленного домом тепла. Как правило, показания снимают в с 23 по 25 число каждого месяца. То есть в мае начислят плату за две недели, с 23 марта по 8 апреля.
Если общедомовых приборов учета нет, или они не работают, то плата будет начислена по нормативам потребления за весь апрель. Нормативы потребления установлены управлением энергетики и тарифов Липецкой области.
Проверить работоспособность ОДПУ, а также факт своевременной передачи показаний со стороны управляющей компании можно здесь, выбрав город, улицу и номер дома.
За разъяснениями в Липецкий филиал компании «Квадра» можно обратиться через соцсети, или по телефону 28-66-10.
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