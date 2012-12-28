Режим ЧС регионального характера будет введён в АПК Липецкой области из-за майских заморозков
День Победы в Липецке: народные гулянья, певица Вика Цыганова, бесплатные экскурсии в музей
Интерпол нашел в Сербии подозреваемого в обмане липецкой компании на 25 миллионов рублей
Послала за поллитровкой, принёс чекушку: конфликт между сожителями закончился поножовщиной
День Победы в Липецке: народные гулянья, певица Вика Цыганова, бесплатные экскурсии в музей
Режим ЧС регионального характера будет введён в АПК Липецкой области из-за майских заморозков
Интерпол нашел в Сербии подозреваемого в обмане липецкой компании на 25 миллионов рублей
Общество
57
14 минут назад
Под Ельцом дерево изуродовало автомобиль
Продолжаем подсчитывать убытки от урагана.
0
0
0
0
0
Комментарии