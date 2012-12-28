Под Ельцом дерево изуродовало автомобиль

Продолжаем подсчитывать убытки от урагана.

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В Сети появилось видео последствий ураганного ветра, который пронёсся на части Липецкой области. В посёлке Газопровод Елецкого района ветер свалил дерево – аккурат на припаркованную радом машину. Автомобиль стоял пустым, поэтому обошлось без пострадавших. А вот машине теперь потребуется дорогостоящий ремонт.