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Происшествия
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47 минут назад
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«Я люблю лоха», - липчанка получила в день рождения грустный «подарок» от вандалов
Юные жители 24-го микрорайона разрисовали и облили клеем автомобиль своей соседки.
По словам женщины, ЧП случилось вчера вечером возле дома № 9 на улице Шубина. В результате на её «ладе-Гранте» появились надписи – нацарапанные сердечки и даже признание в высоких чувствах: «Я люблю лоха!». Кроме того, дверные ручки машины оказались залиты канцелярским клеем.
К счастью, в распоряжении школоты оказался только канцелярский клей. Иначе ущерб был бы больше
Ольга добыла записи с подъездных камер видеонаблюдения, на которых нетрудно разглядеть и вандалов. Камеры зафиксировали, как шалят две девочки, на вид 9-10 лет.
Надписи на машине они делают куском тротуарной плитки. Ольга утверждает, что дети сами разнесли и плитку возле подъезда, во что верится с трудом – сил на это у малолеток явно не хватило бы. Скорее всего дети натолкнулись на груду камней и решили пошалить.
Творчество юных художников
- Сегодня мойка автомобиля обошлась мне в 1,5 тысячи рублей, - рассказала GOROD48 пострадавшая, - Ремонт оценили 40 тысяч – бампер оказался поцарапан. Вчера у меня был день рождения, вот такой подарок я получила.
Ольга вызвала полицию, которая приняла заявление. Скорее всего, материалы для проверки будут переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних. Правда, судя по возрасту вредителей, ответственность по закону им не грозит. Максимум, на что сможет рассчитывать потерпевшая – отсудить компенсацию за порчу имущества у родителей юных героев.
На видео лица шалунов отлично видны. Можно не сомневаться, что их найдут
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