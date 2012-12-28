Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На берегу реки нашли покончившую с собой женщину
Происшествия
Игорь Артамонов подписал указ о введении режима ЧС в сельском хозяйстве области
Общество
В Липецке и Ельце выпал майский снег
Погода в Липецке
Режим ЧС регионального характера будет введён в АПК Липецкой области из-за майских заморозков
Общество
В селе Введенка Хлевенского района простились с погибшим на СВО добровольцем
Общество
В Липецке арестовали забившего до смерти сожительницу мужчину
Происшествия
Объявлен отбой воздушной опасности
Происшествия
Интерпол нашел в Сербии подозреваемого в обмане липецкой компании на 25 миллионов рублей
Происшествия
Послала за поллитровкой, принёс чекушку: конфликт между сожителями закончился поножовщиной
Происшествия
День Победы в Липецке: народные гулянья, певица Вика Цыганова, бесплатные экскурсии в музей
Общество
Читать все
Игорь Артамонов подписал указ о введении режима ЧС в сельском хозяйстве области
Общество
День Победы в Липецке: народные гулянья, певица Вика Цыганова, бесплатные экскурсии в музей
Общество
Режим ЧС регионального характера будет введён в АПК Липецкой области из-за майских заморозков
Общество
В Липецке и Ельце выпал майский снег
Погода в Липецке
«Я люблю лоха», - липчанка получила в день рождения грустный «подарок» от вандалов
Происшествия
Интерпол нашел в Сербии подозреваемого в обмане липецкой компании на 25 миллионов рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: катастрофа из-за заморозков, утренняя авария и новый Октябрьский мост
Общество
Первый этап подъездной дороги в «Европейский» с улицы Минской построит компания из Ельца
Общество
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
НЛМК отправил на переработку 250 единиц собранной электротехники
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
752
47 минут назад
9

«Я люблю лоха», - липчанка получила в день рождения грустный «подарок» от вандалов

Юные жители 24-го микрорайона разрисовали и облили клеем автомобиль своей соседки.

По словам женщины, ЧП случилось вчера вечером возле дома № 9 на улице Шубина. В результате на её «ладе-Гранте» появились надписи – нацарапанные сердечки и даже признание в высоких чувствах: «Я люблю лоха!». Кроме того, дверные ручки машины оказались залиты канцелярским клеем.

й4.jpg

К счастью, в распоряжении школоты оказался только канцелярский клей. Иначе ущерб был бы больше

Ольга добыла записи с подъездных камер видеонаблюдения, на которых нетрудно разглядеть и вандалов. Камеры зафиксировали, как шалят две девочки, на вид 9-10 лет.

Надписи на машине они делают куском тротуарной плитки. Ольга утверждает, что дети сами разнесли и плитку возле подъезда, во что верится с трудом – сил на это у малолеток явно не хватило бы. Скорее всего дети натолкнулись на груду камней и решили пошалить.

й1.jpg

Творчество юных художников

- Сегодня мойка автомобиля обошлась мне в 1,5 тысячи рублей, - рассказала GOROD48 пострадавшая, - Ремонт оценили 40 тысяч – бампер оказался поцарапан. Вчера у меня был день рождения, вот такой подарок я получила.

Ольга вызвала полицию, которая приняла заявление. Скорее всего, материалы для проверки будут переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних. Правда, судя по возрасту вредителей, ответственность по закону им не грозит. Максимум, на что сможет рассчитывать потерпевшая – отсудить компенсацию за порчу имущества у родителей юных героев.

й5.jpg

На видео лица шалунов отлично видны. Можно не сомневаться, что их найдут
Вандализм. порча имущества
несовершеннолетние
0
1
3
0
0

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ульяна
19 минут назад
От безделья не знают чем заняться. Трудотерапию им прописать на все лето.
Ответить
48
19 минут назад
Все идет из семьи
Ответить
Дав
20 минут назад
Как то слабо они. Любя))
Ответить
48
24 минуты назад
Все идет из семьи
Ответить
Вождь аула
26 минут назад
И правда,отлично лица видны!
Ответить
Яна
26 минут назад
Родителей лишить прав,детей отправить в коррекционную школу.
Ответить
мнение
36 минут назад
Понять, простить! Ониждети яжматерей! Чего от них можно ожидать? Пожинаем то, что посеяли.
Ответить
Пешеход
5 минут назад
А если вам что нибудь повредят? Или дверь подожгут входную? Понять и простить?????
Ответить
Пешеход
38 минут назад
Куда катиться мир. С каждого родителя по 40тр
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru