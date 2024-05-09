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сегодня, 14:37
1

Автомобили, соцсети, фасады домов – чем липчане заменили шествие «Бессмертного полка»

Многие нашли возможность 9 мая всё-таки напомнить о воевавших родственниках.

Шествие «Бессмертного полка» в этом году отменили во многих регионах России, в том числе и в Липецкой области. Но ветераны не остались забытыми.

Многие липчане прикрепили портреты героических предков на автомобили, и весь день ездят с ними по города. Ни у кого нет ни тени сомнения, даже если автомобиль германского производства и отнюдь не трофейный, а куплен на свои кровные. Не случайно ведь немецкий автопром считается лучшим в мире,а страна-победительница пока не научилась делать такие же качественные машины.

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Кое-где в Липецке можно встретить портреты ветеранов на фасадах домов, иногда – в виде больших баннеров с десятками фотографий фронтовиков, как на улице Шуминского.

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Некоторые выставляют портреты прямо в окнах домов.

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Самый распространённый способ почтить память ветеранов – выставить их изображения в социальные сети. Сегодня многие группы и личные страницы буквально пестрят такими фото.

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Бессмертный полк
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Комментарии (1)

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Ентот пэтриот
сегодня, 15:05
Эту страну не победить..
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