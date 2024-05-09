Режим ЧС регионального характера будет введён в АПК Липецкой области из-за майских заморозков
День Победы в Липецке: народные гулянья, певица Вика Цыганова, бесплатные экскурсии в музей
Интерпол нашел в Сербии подозреваемого в обмане липецкой компании на 25 миллионов рублей
День Победы в Липецке: народные гулянья, певица Вика Цыганова, бесплатные экскурсии в музей
Общество
324
сегодня, 14:37
1
Автомобили, соцсети, фасады домов – чем липчане заменили шествие «Бессмертного полка»
Многие нашли возможность 9 мая всё-таки напомнить о воевавших родственниках.
Многие липчане прикрепили портреты героических предков на автомобили, и весь день ездят с ними по города. Ни у кого нет ни тени сомнения, даже если автомобиль германского производства и отнюдь не трофейный, а куплен на свои кровные. Не случайно ведь немецкий автопром считается лучшим в мире,а страна-победительница пока не научилась делать такие же качественные машины.
Кое-где в Липецке можно встретить портреты ветеранов на фасадах домов, иногда – в виде больших баннеров с десятками фотографий фронтовиков, как на улице Шуминского.
Некоторые выставляют портреты прямо в окнах домов.
Самый распространённый способ почтить память ветеранов – выставить их изображения в социальные сети. Сегодня многие группы и личные страницы буквально пестрят такими фото.
0
0
0
1
1
Комментарии (1)