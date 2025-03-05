Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 3 мая станут плановые ремонтные работы на сетях —- подачу холодной воды приостановят потребителям 27 улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр.1 по улице Базарной, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23 по улице Студеновской, № 42 по улице 4 Пятилетки, № 14 в переулке Вилкова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном.Холодной воды в этот период также не будет в частном секторе улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, 9 Января, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского.Подвоз воды будет организован по адресам: улица Ангарская, 25, улица Студеновская, 13а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.