У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Общество
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вчера, 17:02
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Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 3 мая станут плановые ремонтные работы на сетях —- подачу холодной воды приостановят потребителям 27 улиц, сообщили в «РВК-Липецк».
Холодной воды в этот период также не будет в частном секторе улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, 9 Января, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского.
Подвоз воды будет организован по адресам: улица Ангарская, 25, улица Студеновская, 13а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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