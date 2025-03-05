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Происшествия
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Общество
4334
вчера, 17:02
16

Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 3 мая станут плановые ремонтные работы на сетях —- подачу холодной воды приостановят потребителям 27 улиц, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр.1 по улице Базарной, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23 по улице Студеновской, № 42 по улице  4 Пятилетки, № 14 в переулке Вилкова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном. 

Холодной воды в этот период также не будет в частном секторе улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, 9 Января, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского. 

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Ангарская, 25, улица Студеновская, 13а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Жительница 27 микрайона
сегодня, 14:12
А сколько у вас будут технические работы год , месяц ,неделя или день
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Гость
сегодня, 13:33
Задолбали без объявления отключаю куда можно пожаловатся
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Липчанка
сегодня, 13:08
На Шуминского нет ни горячей ни холодной воды
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3 05 25
сегодня, 13:06
А госжилинспекция в руках темных сил
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Р
сегодня, 13:02
По плану. Нужно сплотиться и ещё подождать 25 лет
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Злые потребители
сегодня, 12:38
Задолбали уже. Если плановое отключение, то Предупредить Заранее можно? Просыпаешься в выходной день, воды нет. А у людей планы. Нужно депутатам принять закон: отключают воду, за месяц жители не платят- моральная компенсация!
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Колопук
сегодня, 12:31
Кто и зачем каждый раз повышает мутность воды? Как они это делают, лопатой что ли цемент в трубу кладут?
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Жители
сегодня, 11:48
Кривенкова, 13а - ни холодной, ни горячей воды!!!
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На
сегодня, 09:34
Терешковой нет горячей воды, на Проспекте победы, нет электричества, отопление отключено, все как всегда. А УК пофиг, у Перспективы даже договор не заключен с аварийкой. Лишать надо лицензию УК за вредительство . Где контроль со стороны Госжилинспекции????
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Гагарина 2
сегодня, 10:00
УК Перспектива на хорошем счету у департамента ЖКХ.
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Интересно,
сегодня, 09:20
Почему Госжилинспекция не лишает лицензии УК, которые занимаются вредительством, довели до такого состояния коммуникации в городе? Мало того, что на улице холод, отключено отопление, так еще отключают горячую воду, электричество????? Прямо какая то антинародная деятельность. Бардак.
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Поддерживаю
сегодня, 12:40
Полностью согласна
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