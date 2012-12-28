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В России
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49 минут назад
«Шашлычный набор» в апреле подорожал на 11%
В апреле этого года «шашлычный набор» из мяса, мангала, шампуров, углей и розжига подорожал на 11%, составив 2 917 рублей. Об этом «Известиям» сообщили в компании «Платформа ОФД». Общий объем продаж «шашлычного набора» 1-18 апреля оказался ниже уровня прошлого года на 31%, отметили там.
«На старт шашлычного сезона традиционно существенное влияние оказывает погодный фактор. В этом году, по сравнению с прошлым, он не был таким благоприятным, как в прошлом», — пояснили эксперты.
Также в этом году Пасха пройдет только 5 мая. Поэтому первомайские праздники, в которые россияне традиционно планируют поездки на шашлыки, выпадают на время Великого поста, обратили внимание в «Платформе ОФД».
Если мясо для шашлыков чаще покупают офлайн, то другие принадлежности, такие как мангалы и шампуры, всё больше приобретают в онлайне: доля таких продаж в апреле превысила 20%, тогда как в прошлом году была на уровне 15%.
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