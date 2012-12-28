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19 минут назад

Южная Корея в марте значительно увеличила закупки алюминия у РФ

Южная Корея стала значительно больше закупать российский алюминий.

Южная Корея в марте резко нарастила импорт российского алюминия - до 39,1 тысячи тонн, что позволило России стать его главным поставщиком в страну, - передает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы страны.

Главными поставщиками алюминия для Южной Кореи последние несколько лет являются Австралия и Индия, которые постоянно сменяют друг друга на первом месте. Россия же традиционно входит в пятерку крупнейших поставщиков, а лидирующие позиции последний раз занимала в 2014 году.

При этом в марте Южная Корея приобрела 39,1 тысячи тонн российского алюминия на 90,9 миллиона долларов, что больше показателя месяцем ранее на 43% в физическом и денежном выражении.

Близкие к текущим объемы Корея покупала в августе 2023 года (37,4 тысячи тонн), а до этого - лишь в 2012 году. При этом мартовские поставки стали максимальными с июня 2012 года, когда страна приобрела у России 54,3 тысячи тонн алюминия.

Такой объем поставок позволил России стать основным экспортером этого металла в страну, сместив Австралию на второе место (34,9 тысячи тонн). Индия замыкает тройку главных поставщиков с 22 тысячами тонн.
экономика
алюминий
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