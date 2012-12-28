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В мире
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3 минуты назад
Турция ограничила экспорт 54 товаров в Израиль
Ограничения распространяются на различные виды продукции из стали, алюминия, краски, электрические кабели, авиатопливо, масла, удобрения, некоторые виды промышленной техники.
В опубликованном решении министерства, в частности, указано, что введены ограничения на различные виды продукции из стали, алюминия, краски, электрические кабели, авиатопливо, масла, удобрения, некоторые виды промышленной техники.
Также в списке ограничений указаны цемент, все виды стройматериалов из железа и стали, арматура, оптоволоконные кабели, вилочные погрузчики, экскаваторы, гранит, мрамор, изоляционные материалы, металлообрабатывающее оборудование, станки, кирпич и клинкер, а также химикаты, применяющиеся для обработки металла.
"Решение подлежит немедленному исполнению. Установленные ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль в рамках его международных обязательств не объявит о немедленном прекращении огня в секторе Газа и не разрешит бесперебойную поставку помощи в достаточных количествах", - говорится в заявлении министерства. Ведомство напоминает также, что в отношении ситуации в Газе приняты три резолюции ООН и одно решение Международного суда ООН, "которые являются обязывающими для Израиля".
Министерство торговли подчеркнуло, что еврейское государство не перестает "грубо нарушать международное право и игнорирует многочисленные призывы международного сообщества к прекращению огня и бесперебойному оказанию гуманитарной помощи". "К сожалению, Израиль не выполнил ни одного решения, принятого в этом контексте СБ ООН, ГА ООН, Советом ООН по правам человека и Международным судом. Фактически Турция уже давно не разрешает продажу Израилю каких-либо товаров или услуг, которые могут быть использованы в военных целях", - указало турецкое ведомство. Также министерство призвало "всех членов международного сообщества внести свой вклад в обеспечение выполнения Израилем своих обязательств, вытекающих из международного права".
Глава МИД Турции Хакан Фидан 8 апреля сообщил, что власти республики "приняли решение ввести ряд новых мер в отношении Израиля". Он пояснил, что ранее через Иорданию в Газу поступала гуманитарная помощь, которую сбрасывали на парашютах. Турция, по его словам, предложила Иордании присоединиться к этой работе и доставлять помощь военно-транспортной авиацией своих ВВС. Это предложение было позитивно встречено иорданскими властями, но израильская сторона отвергла план, с чем, вероятно, и связаны заявления о мерах в отношении Израиля.
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