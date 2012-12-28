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В мире
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16 минут назад
Россия стала главным поставщиком зерна для Пакистана
Россия в 2023 году увеличила поставки пшеницы в Пакистан в 5,5 раза - до 1,6 миллиона тонн на 568,3 миллиона долларов.
РФ в прошлом году увеличила поставки пшеницы в Пакистан в 5,5 раза - до 1,6 миллиона тонн на 568,3 миллиона долларов. За первый квартал этого года объем поставок уже составил почти две трети от прошлогодних и достиг 1 миллиона тонн на 296 миллионов долларов.
При этом в марте продажи достигли рекордных 478 тысяч тонн на 139 миллионов долларов, а доля в пакистанском импорте достигла 70,5%. Еще в 2022 году она составляла 24,6%.
Оплата Пакистаном импорта российского зерна в первом квартале проходила пополам в дирхамах ОАЭ и долларах. При этом впервые дирхамы использовались для расчетов за этот товар в ноябре прошлого года.
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