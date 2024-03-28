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Фонд «Милосердие» передал больнице «Свободный Сокол» уникальное оборудование за 1,7 миллиона рублей
Общество
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сегодня, 17:51
Фонд «Милосердие» передал больнице «Свободный Сокол» уникальное оборудование за 1,7 миллиона рублей
Деталь от аппарата ультразвуковой очистки тканей пришлось искать по всей стране.
Ультразвуковой аппарат для больницы регион приобрел пять лет назад. С тех пор технику использовали каждый день, и в одной из ручек испортился кварцевый кристалл, который генерирует волны. Заменить ее оказалось непросто, для техники импортного производства аналоговые детали не подходят.
В день передачи оборудования в центре шла операция с использованием этого аппарата. Лечили липчанку, которая обожглась горячей водой в собственной ванной. Ожоги серьезные, самостоятельно не заживут.
Ультразвуковой аппарат в больнице на Соколе используют не только для лечения ожогов. Он убирает бактериальную пленку, очищает от некроза и наносит лекарство, и сам по себе благоприятно воздействует на ткани. Поэтому сложные раны после его применения начинают заживать. С его помощью лечат «диабетическую стопу» и трофические язвы, эффективность достигает 95 – 100%, раньше показатель выздоровления был намного ниже. С помощью ультразвука могут выравнивать ткани под пересадку кожи. На сегодня это лучшая технология, которая есть в стране, отметил Илья Копылов.
— Эффект от применения аппарата высокий, поэтому его следовало сохранить в рабочем состоянии. Мы обратились к Фонду «Милосердие», они часто выручают нас, не отказали нам в просьбе и в этот раз,- сказал главный врач «Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» Михаил Великорецкий.
«Мы уже не первый раз помогаем этой липецкой больнице, - отметила исполнительный директор благотворительного фонда Яна Шафоростова. – Наличие в муниципальных клиниках современного медоборудования дает медикам больше возможностей для качественного лечения. При обсуждении первоочередной помощи мы тесно контактируем с руководством больниц и внимательно прислушиваемся к пожеланиям профессионалов».
Несколько месяцев назад фонд уже передавал липецким медикам другое высокотехнологичное оборудование. Сейчас этот «умный» прибор помогает выявлять на ранних стадиях злокачественные новообразования у пациентов и повышает качество последующего лечения.
Ранее дорогостоящее медоборудование фонд также передал старооскольской детской окружной больнице. Дозиметр излучения для рентген-операционной позволяет очень точно считать дозировку рентгеноблучения и минимизировать ее для безопасности ребенка и медперсонала. Там, где раньше требовалось серьезное открытое хирургическое вмешательство и три часа работы врачей, теперь все манипуляции занимают всего двадцать минут. Восстановление больных после этого проходит гораздо быстрее.
Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» — социальный партнер Группы НЛМК, в этом году отмечает 25-летие своей деятельности. Он работает на территории Липецкой, Свердловской, Белгородской областей и Алтайского края как. Входит в ТОП-10 лучших корпоративных и частных благотворительных НКО в России по версии рейтингов RAEX и AK&M.
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