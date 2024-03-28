Фонд «Милосердие» передал больнице «Свободный Сокол» уникальное оборудование за 1,7 миллиона рублей

Деталь от аппарата ультразвуковой очистки тканей пришлось искать по всей стране.

— Это чудо, что деталь нашли, мы не могли ее купить сами, потому что производитель ушел из России. Нам требовалась «ручка», проводящая волны от аппарата к пациенту, — рассказал заведующий областным Ожоговым центром Илья Копылов.Ультразвуковой аппарат для больницы регион приобрел пять лет назад. С тех пор технику использовали каждый день, и в одной из ручек испортился кварцевый кристалл, который генерирует волны. Заменить ее оказалось непросто, для техники импортного производства аналоговые детали не подходят.В день передачи оборудования в центре шла операция с использованием этого аппарата. Лечили липчанку, которая обожглась горячей водой в собственной ванной. Ожоги серьезные, самостоятельно не заживут.Ультразвуковой аппарат в больнице на Соколе используют не только для лечения ожогов. Он убирает бактериальную пленку, очищает от некроза и наносит лекарство, и сам по себе благоприятно воздействует на ткани. Поэтому сложные раны после его применения начинают заживать. С его помощью лечат «диабетическую стопу» и трофические язвы, эффективность достигает 95 – 100%, раньше показатель выздоровления был намного ниже. С помощью ультразвука могут выравнивать ткани под пересадку кожи. На сегодня это лучшая технология, которая есть в стране, отметил Илья Копылов.— Эффект от применения аппарата высокий, поэтому его следовало сохранить в рабочем состоянии. Мы обратились к Фонду «Милосердие», они часто выручают нас, не отказали нам в просьбе и в этот раз,- сказал главный врач «Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» Михаил Великорецкий.«Мы уже не первый раз помогаем этой липецкой больнице, - отметила исполнительный директор благотворительного фонда Яна Шафоростова. – Наличие в муниципальных клиниках современного медоборудования дает медикам больше возможностей для качественного лечения. При обсуждении первоочередной помощи мы тесно контактируем с руководством больниц и внимательно прислушиваемся к пожеланиям профессионалов».Несколько месяцев назад фонд уже передавал липецким медикам другое высокотехнологичное оборудование. Сейчас этот «умный» прибор помогает выявлять на ранних стадиях злокачественные новообразования у пациентов и повышает качество последующего лечения.Ранее дорогостоящее медоборудование фонд также передал старооскольской детской окружной больнице. Дозиметр излучения для рентген-операционной позволяет очень точно считать дозировку рентгеноблучения и минимизировать ее для безопасности ребенка и медперсонала. Там, где раньше требовалось серьезное открытое хирургическое вмешательство и три часа работы врачей, теперь все манипуляции занимают всего двадцать минут. Восстановление больных после этого проходит гораздо быстрее.Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» — социальный партнер Группы НЛМК, в этом году отмечает 25-летие своей деятельности. Он работает на территории Липецкой, Свердловской, Белгородской областей и Алтайского края как. Входит в ТОП-10 лучших корпоративных и частных благотворительных НКО в России по версии рейтингов RAEX и AK&M.