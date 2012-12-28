Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Погода в Липецке пошутит на 1 апреля
Общество
На территории НЛМК умер сотрудник подрядной организации
Происшествия
Липецкая вечЁрка: эхо теракта в «Крокус Сити», обвинение депутата в автоподставе, и что построят на месте «Туриста»
Общество
Скорая не смогла подъехать к больному из-за припаркованных машин
Общество
Две пассажирки липецких автобусов попали в больницы
Происшествия
В Липецкой области приняли 400 белгородских детей
Общество
На горбатом мосту провалился тротуар
Происшествия
Директор бюджетного учреждения полтора года платила несуществующему сотруднику
Происшествия
Евгений Боровских извинился перед застрявшими в луже пассажирами автобуса
Общество
Сразу три моста в центре Липецка отремонтирует компания из Москвы
Общество
Читать все
На горбатом мосту провалился тротуар
Происшествия
57-летний мужчина напал на сожительницу со сковородкой на глазах двоих собутыльников
Происшествия
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Курьеры пытались взять реванш у трубы
Общество
Режим повышенной готовности введён в Липецкой области в связи с весенним половодьем
Общество
Во время ремонта кровли дома на голову липчанки свалился деревянный предмет
Происшествия
Фонд «Милосердие» передал больнице «Свободный Сокол» уникальное оборудование за 1,7 миллиона рублей
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Братья похитили человека, а потом напоили его до потери сознания
Происшествия
В Липецкую область ненадолго придут дожди
Погода в Липецке
Читать все
В России
250
сегодня, 17:39
2

В России назвали регионы с самой большой зарплатой

Субъектами с самой высокой заработной платой по итогам 2023 года стали Москва и Чукотка — 218,6 тыс. рублей, Магаданская область — 180,9 тыс., ЯНАО — 168 тыс., Камчатка — 163,3 тыс. рублей, НАО — 158,5 тыс. рублей. Таковы данные исследования Фонда развития гражданского общества по итогам прошлого года, подготовленного на основе данных Росстата, сообщают «Известия». Всего в рейтинг вошло 38 субъектов, которые поделили между собой 35 мест.

Как отмечают в ФоРГО, исходя из данных исследования, средний индекс социального благополучия в целом по стране (средняя зарплата к средней стоимости жизни) составляет 4,81.
Это на 76% больше, чем на начало 2023 года (2,74), и на 10,1% больше, чем на конец прошлого года (4,37), подчеркивают авторы исследования.

При этом больше всего на проживание в месяц тратят на Чукотке — 35,5 тыс. рублей, в Камчатском крае — 33 тыс., в Москве — 31,6 тыс., в Магаданской области — 29,7 тыс., в Якутии — 27,5 тыс. рублей.

зарплата
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гоша
22 минуты назад
Северные регионы с Москвой не сопоставимо сравнивать у них все на еду уходит. А вот в Москве зарплаты на порядок больше чем в Липецке а ЖКХ и продукты в пятерках и магнитах с такими же ценами а порой и того ниже.
Ответить
Только
сегодня, 18:16
Помидоры в Магадане на н.г.-6500/кг
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru