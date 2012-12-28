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В России
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сегодня, 17:39
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В России назвали регионы с самой большой зарплатой
Как отмечают в ФоРГО, исходя из данных исследования, средний индекс социального благополучия в целом по стране (средняя зарплата к средней стоимости жизни) составляет 4,81.
Это на 76% больше, чем на начало 2023 года (2,74), и на 10,1% больше, чем на конец прошлого года (4,37), подчеркивают авторы исследования.
При этом больше всего на проживание в месяц тратят на Чукотке — 35,5 тыс. рублей, в Камчатском крае — 33 тыс., в Москве — 31,6 тыс., в Магаданской области — 29,7 тыс., в Якутии — 27,5 тыс. рублей.
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