В Липецкой области подтоплено 13 участков дорог

Затопило дорогу у посёлка Пластинки Усманского района, у села Красная Заря Данковского района, у деревни Засновка и Замятино Задонского района, села Русская Казинка Долгоруковского района, села Никольское Данковского района, села Черепянь и Калиновка Лебедянского района, села Володаровка Воловского района, сёл Березнеговатка, Петровка и Пушкино Добринского района, а также у села Елецкое Липецкого района.

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По состоянию на 28 марта в Липецкой области из-за интенсивного таяния снега подтоплено 13 низководных участков дорог.Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, в Усманском районе в результате подъема воды в реке Байгора затопило часть дороги у посёлка Пластинки. Безопасность там обеспечивает одно отделение пожарной части № 43 УГПСС Липецкой области: спасатели помогают людям переправляться с помощью резиновой лодки.Кроме того, талые воды залили переправу у села Красная Заря Данковского района. Там круглосуточное дежурство осуществляет Межрайонная поисково-спасательная служба №4 и сотрудники МЧС.Затоплены участки дорог у деревни Засновка и Замятино Задонского района, села Русская Казинка Долгоруковского района, села Никольское Данковского района, села Черепянь и Калиновка Лебедянского района, села Володаровка Воловского района, сёл Березнеговатка, Петровка и Пушкино Добринского района, а также у села Елецкое Липецкого района.