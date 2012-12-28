«Собаки нас выживают»: жители Студёных Хуторов недовольны соседством с приютом для животных
Липецкая вечЁрка: эхо теракта в «Крокус Сити», обвинение депутата в автоподставе, и что построят на месте «Туриста»
Общество
331
сегодня, 13:14
1
В Липецкой области подтоплено 13 участков дорог
Затопило дорогу у посёлка Пластинки Усманского района, у села Красная Заря Данковского района, у деревни Засновка и Замятино Задонского района, села Русская Казинка Долгоруковского района, села Никольское Данковского района, села Черепянь и Калиновка Лебедянского района, села Володаровка Воловского района, сёл Березнеговатка, Петровка и Пушкино Добринского района, а также у села Елецкое Липецкого района.
Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, в Усманском районе в результате подъема воды в реке Байгора затопило часть дороги у посёлка Пластинки. Безопасность там обеспечивает одно отделение пожарной части № 43 УГПСС Липецкой области: спасатели помогают людям переправляться с помощью резиновой лодки.
Кроме того, талые воды залили переправу у села Красная Заря Данковского района. Там круглосуточное дежурство осуществляет Межрайонная поисково-спасательная служба №4 и сотрудники МЧС.
Затоплены участки дорог у деревни Засновка и Замятино Задонского района, села Русская Казинка Долгоруковского района, села Никольское Данковского района, села Черепянь и Калиновка Лебедянского района, села Володаровка Воловского района, сёл Березнеговатка, Петровка и Пушкино Добринского района, а также у села Елецкое Липецкого района.
Фото, видео - ugpss48.ru
0
0
0
0
1
Комментарии (1)