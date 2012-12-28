У доставщика продуктов нашли 4,6 килограмма синтетических наркотиков

На стоянке в Становлянском районе в «ГАЗели» под пассажирским сиденьем обнаружили пакеты с наркотической смесью.

В Липецкой области задержан 23-летний наркокурьер, работавший под видом доставки продуктов.По версии следствия, индивидуальный предприниматель из Краснодарского края во время очередного рейса прихватил с собой оптовую партию наркотиков. Но когда водитель остановился отдохнуть, его задержали на автостоянке на 362-м километре платного участка автодороги М-4 «Дон» в Становлянском районе.«В «ГАЗели» под пассажирским сиденьем обнаружили пакеты со смесью, содержащей а-пирролидиновалерофенон общей массой свыше 4,6 килограмма. Полиция полагает, что «синтетику» краснодарец планировал транзитом перевезти на территорию Волгоградской и других областей для последующей реализации. Установлено, что наркокурьер действовал по указанию кураторов, с которыми вёл переписку в мессенджере. Они сообщали ему координаты закладок и точек сбыта», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.По факту покушения на незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Мужчина арестован на время следствия.