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сегодня, 11:55
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У доставщика продуктов нашли 4,6 килограмма синтетических наркотиков

На стоянке в Становлянском районе в «ГАЗели» под пассажирским сиденьем обнаружили пакеты с наркотической смесью.

В Липецкой области задержан 23-летний наркокурьер, работавший под видом доставки продуктов.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель из Краснодарского края во время очередного рейса прихватил с собой оптовую партию наркотиков. Но когда водитель остановился отдохнуть, его задержали на автостоянке на 362-м километре платного участка автодороги М-4 «Дон» в Становлянском районе.

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«В «ГАЗели» под пассажирским сиденьем обнаружили пакеты со смесью, содержащей а-пирролидиновалерофенон общей массой свыше 4,6 килограмма. Полиция полагает, что «синтетику» краснодарец планировал транзитом перевезти на территорию Волгоградской и других областей для последующей реализации. Установлено, что наркокурьер действовал по указанию кураторов, с которыми вёл переписку в мессенджере. Они сообщали ему координаты закладок и точек сбыта», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

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По факту покушения на незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Мужчина арестован на время следствия.
наркотики
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
52 минуты назад
Фигасе, какой богатый дядька ....
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Вован
сегодня, 12:10
За такие преступления нужна высшая мера наказания. Он один сколько жизней губит.
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