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В России
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сегодня, 09:59
Австрийский концерн Wienerberger продал свои заводы по производству кирпича в РФ
Из-за геополитической ситуации компания решила уйти с российского рынка еще в 2022 году. Новым владельцем "Винербергер Куркачи" и "Винербергер кирпич" стала фирма "Строймикс", которой владеет бизнесмен Алексей Филин.
По данным ЕГРЮЛ, с 12 февраля 2024 собственником компаний "Винербергер Куркачи" и "Винербергер кирпич", на балансе которых и находятся эти объекты, стала фирма "Строймикс". Она на 100% принадлежит бизнесмену Алексею Филину, свидетельствует информация ЕГРЮЛ.
В головном офисе Wienerberger информацию о сделке подтвердили. Там пояснили, что в связи с геополитической ситуацией компания приняла решение уйти с российского рынка в 2022 году. Структурирование сделки оказалось очень сложным в условиях постоянно меняющегося законодательства, однако «продажа местного бизнеса российской семейной группе была успешно завершена», отметил представитель Wienerberger. По его словам, стороны договорились не разглашать цену покупки. С продажей активов завершился выход Wienerberger с российского рынка, - резюмировали в компании.
Концерн Wienerberger, как указано на его сайте, — крупнейший в мире производитель керамических строительных блоков и кирпича. В России первый завод концерна по производству кирпича во Владимирской области был открыт в 2004 году. Второе предприятие на территории Куркачей в Татарстане было запущено несколько лет спустя — в 2008 году. Суммарная проектная мощность обоих заводов составляет 450 млн условных кирпичей в год (условной единицей считается стандартный кирпич размерами 250х120х65 мм). В 2023 году выручка предприятия во Владимирской области, по данным его бухгалтерской отчетности, составила 1,5 млрд рублей, чистая прибыль — 83 млн рублей. Выручка завода в Татарстане за прошлый год — 906 млн рублей, чистая прибыль — 114,9 млн рублей.
В целом у концерна Wienerberger около 200 производственных площадок в 28 странах мира. Он выпускает строительную керамику, в том числе кирпич, блоки, разные виды брусчатки и черепицы. Среди его торговых марок, к примеру, Terca (под ней выпускается облицовочный кирпич и фасадная плитка), Porotherm (поризованные блоки), Penter (клинкерная брусчатка) и Koramic (керамическая черепица). Выручка Wienerberger за прошлый год достигла €4,2 млрд, а прибыль после вычета налогов — €334,4 млн, - следует из финансового отчета компании.
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