Австрийский концерн Wienerberger продал свои заводы по производству кирпича в РФ

Из-за геополитической ситуации компания решила уйти с российского рынка еще в 2022 году. Новым владельцем "Винербергер Куркачи" и "Винербергер кирпич" стала фирма "Строймикс", которой владеет бизнесмен Алексей Филин.