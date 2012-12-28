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Гендиректор торговой фирмы подозревается в уклонении от налогов на более чем в 71 миллион рублей

Возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что гендиректор внес ложные сведения в налоговые декларации.

Следственным отделом по Ельцу СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, подлежащих уплате организацией (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
 
По данным следствия, гендиректор предприятия по оптовой торговле стройматериалами и изделиями, внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС, НДФЛ и налогу на прибыль за 2018 – 2020 годы, необоснованно завысил расходы, и не доплатил в бюджет более 71 миллиона рублей.  
 
«Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками регионального УФНС России по Липецкой области. 
 
Проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы», — рассказали в СК. 
 
Для обеспечения возмещения нанесенного бюджету ущерба, СК устанавливает имущество гендиректора и его фирмы. 
 
Санкция ч. 2 ст. 199 УК РФ предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

налоги
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Комментарии (1)

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нищеброд
11 минут назад
Ща выпишут штраф 50 000руб. И 2 года условно.
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