Гендиректор торговой фирмы подозревается в уклонении от налогов на более чем в 71 миллион рублей

Возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что гендиректор внес ложные сведения в налоговые декларации.

Следственным отделом по Ельцу СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, подлежащих уплате организацией (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).По данным следствия, гендиректор предприятия по оптовой торговле стройматериалами и изделиями, внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС, НДФЛ и налогу на прибыль за 2018 – 2020 годы, необоснованно завысил расходы, и не доплатил в бюджет более 71 миллиона рублей.«Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками регионального УФНС России по Липецкой области.Проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы», — рассказали в СК.Для обеспечения возмещения нанесенного бюджету ущерба, СК устанавливает имущество гендиректора и его фирмы.Санкция ч. 2 ст. 199 УК РФ предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.