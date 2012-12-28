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сегодня, 12:18
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Оскорбительный жест в адрес полицейского обошёлся 32-летней женщине в 10 000 рублей
Полицейский прибыл на семейную ссору и огрёб сам.
Вечером 28 ноября прошлого года 32-летняя женщина гостила с сожителем в доме своей матери по улице Тешевской в Задонске, крепко поссорилась с ней и та в 19:55 вызвала полицию, сообщив, что дочь и её сожитель не хотят покидать её дом.
Когда примерно через полчаса на конфликт приехал оперуполномоченный уголовного розыска в компании двоих коллег, полицейский попросил дочь успокоиться и покинуть дом матери. Но женщина в присутствии посторонних оскорбила полицейского и обложила его матом. Кроме того, она показала ему оскорбительны жест — средний палец, унизив честь и достоинство полицейского.
Как рассказали GOROD48 в прокуратуре Липецкой области, в суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Она рассказала, что её сожитель в тот вечер был пьян, и поэтому мать стала выпроваживать его из дома. Но дочь (сама она была трезва) вступилась за гражданского мужа. Тогда её мать потребовала, чтобы уходили оба. Но парочка воспротивилась этому. Ругань продолжилась и после прибытия полиции. Но полицейский предусмотрительно перед входом в дом включил камеру мобильного телефона, объектив которого выглядывал из кармана куртки. Оказалось, не зря — досталось и ему самому. И всё это безобразие было записано на видео.
Действия матерщинницы были квалифицированы по статье 319 УК РФ как оскорбление представителя власти. По этой статье суд оштрафовал женщину на 10 000 рублей.
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