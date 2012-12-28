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сегодня, 12:18
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Оскорбительный жест в адрес полицейского обошёлся 32-летней женщине в 10 000 рублей

Полицейский прибыл на семейную ссору и огрёб сам.

В Задонске вынесли приговор 32-летней женщине за оскорбление прибывшего на семейный конфликт полицейского.

Вечером 28 ноября прошлого года 32-летняя женщина гостила с сожителем в доме своей матери по улице Тешевской в Задонске, крепко поссорилась с ней и та в 19:55 вызвала полицию, сообщив, что дочь и её сожитель не хотят покидать её дом.

Когда примерно через полчаса на конфликт приехал оперуполномоченный уголовного розыска в компании двоих коллег, полицейский попросил дочь успокоиться и покинуть дом матери. Но женщина в присутствии посторонних оскорбила полицейского и обложила его матом. Кроме того, она показала ему оскорбительны жест — средний палец, унизив честь и достоинство полицейского.

Как рассказали GOROD48 в прокуратуре Липецкой области, в суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Она рассказала, что её сожитель в тот вечер был пьян, и поэтому мать стала выпроваживать его из дома. Но дочь (сама она была трезва) вступилась за гражданского мужа. Тогда её мать потребовала, чтобы уходили оба. Но парочка воспротивилась этому. Ругань продолжилась и после прибытия полиции. Но полицейский предусмотрительно перед входом в дом включил камеру мобильного телефона, объектив которого выглядывал из кармана куртки. Оказалось, не зря — досталось и ему самому. И всё это безобразие было записано на видео.

Действия матерщинницы были квалифицированы по статье 319 УК РФ как оскорбление представителя власти. По этой статье суд оштрафовал женщину на 10 000 рублей.
оскорбление
полиция
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Комментарии (7)

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Сначала новые
zzloyzz
сегодня, 14:35
Бытовуха. Женщине надо было быть сдержаннее.
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Блин
сегодня, 14:35
А если я не могу разговаривать без жестикуляций, что мне тогда молчать и слушать.
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Ага
сегодня, 14:56
Попробуй это объяснить полицейскому, например, в США)))
Ответить
:-)
сегодня, 14:55
Вам тогда в Италию надо
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Знающий
58 минут назад
Вам тогда в Италию надо В Италии мадем лет на пять бы присела за такой жест)))
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злой
сегодня, 13:37
а разве личный мобильный телефон может быть признан доказательством? И кто делал экспертизу этого видео, что нет следов склейки и монтажа?
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Книжный Червь
28 минут назад
Есть решение Верховного Суда, которое ТАК трактует Липецкая прокуратура))
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