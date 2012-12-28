Ответит ли команда за слова тренера? Сегодня «Липецк» дал бой

Громкие заявление Алексея Храмцова пора подкреплять делом.

Липецкие хоккеисты на родном льду выиграли у «Олимпии» из Кирово-Чепецка – 3:1 и сократили разрыв в 1/8 финала Кубка регионов. Счёт в серии стал – 2 – 1 в пользу команды из Вологодской области.

Перед этим сильнейшая команда Восточной конференции НМХЛ дважды обыграла липчан на своей площадке – 3:1 и 3:0. Сегодня «олимпийцы» собирались выиграть третий матч и поставить «сухую» точку в серии.

Липчанам отступать было некуда. Высокая ответственность за результат привела к крайне осторожному хоккею в первом периоде, когда на двоих команды заработали всего один малый штраф – у вратаря гостей Артёма Казакова за сдвиг ворот. 2 минуты на скамейке штрафников отбывал нападающий Данила Карпов, но извлечь из этого дивиденды липчане не сумели.

Забили наши в равных составах на 24-й минуте – отличился Иван Соколов. Но даже после этого никто не хотел рисковать, тем более, что фавориты отыгрались на 32-й минуте после броска всё того же Карпова – 1:1.

Затем на авансцену вышел защитник липчан Владимир Сапожников. Сначала на 35-й минуте он заставил команду потеть и нервничать, схлопотав первое липецкое удаление. А едва вернувшись на лёд, уже через 7 секунд, словно извинившись, забросил шайбу, ставшую победной – 2:1.

В третьем голе липчан на 49-й минуте, снявшем все вопросы о победителе, тоже поучаствовал Сапожников – результативной передачей, а бросок нанёс Клим Коваленко, установивший окончательный счёт.

4-я игра серии состоится в «Звёздном» завтра и если «Липецк» хватит на ещё одно чудо, что решающая битва вновь пройдёт в Кирово-Чепецке на площадке команды, занявшей более высокое место в чемпионате.

Главный тренер липчан Алексей Храмцов оказался в щекотливой ситуации. Неудачи на финише регулярного чемпионата отбросили его команду на 8-е место и поставили перед необходимостью уже на первой стадии плей-офф играть в сильнейшей командой «Востока». А ведь перед началом сезона Храмцов сам завёл речь о том, что хочет вывести команду в полуфинал. Как говорится. За язык никто не тянул.

В прошлом сезоне липчане тоже финишировали 8-ми, в ¼ финала уступили победителю регулярки и будущему обладателю Кубка регионов «Тамбову», причём тоже взяли у него одну встречу. Счёт в тогдашней серии – 1 – 3.