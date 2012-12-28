73-летняя женщина отдала 1,8 миллиона рублей «сотрудникам портала Госуслуг»

А 62-летняя — 2 миллиона рублей «сотрудникам Центробанка».

В Лев-Толстовском районе 73-летней женщине с 1 по 10 марта звонили «сотрудники единого портала Госуслуг» и под предлогом отмены операций по незаконному оформлению кредитов женщина перевела 1,8 миллиона рублей на «безопасные счета».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 62-летней женщине позвонили «сотрудники Центробанка», «сотрудники правоохранительных органов» и «сотрудники ФСБ». Все они убедили потерпевшую: в отношении неё совершаются противоправные действия, которые необходимо предотвратить. В результате эта женщина лишилась 2 миллионов рублей.66-летняя женщина тоже поверила «сотрудникам Центробанка» и под предлогом предотвращения несанкционированных кредитов и обеспечения сохранности средств лишилась 500 тысяч рублей.24-летняя липчанка хотела получить дополнительный заработок на букмекерской площадке. Но разбогатеть на ставках не удалось — молодая женщина лишилась 910 тысяч рублей.38-летнему мужчине позвонили «сотрудники МТС» и сообщили об истечении срока действия договора и о том, что его сим-карта будет заблокирована. Под предлогом переоформления договора на оказание услуг связи мужчина лишился 805 тысяч рублей.