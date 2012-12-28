Дело бывшего руководителя елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы направлено в суд
В Липецкой области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по листериозу и геморрагической лихорадке
«Как вора — освободить! Но как похитившего меня человека, грабителя и разбойника — посадить!»
Происшествия
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сегодня, 15:32
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73-летняя женщина отдала 1,8 миллиона рублей «сотрудникам портала Госуслуг»
А 62-летняя — 2 миллиона рублей «сотрудникам Центробанка».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 62-летней женщине позвонили «сотрудники Центробанка», «сотрудники правоохранительных органов» и «сотрудники ФСБ». Все они убедили потерпевшую: в отношении неё совершаются противоправные действия, которые необходимо предотвратить. В результате эта женщина лишилась 2 миллионов рублей.
66-летняя женщина тоже поверила «сотрудникам Центробанка» и под предлогом предотвращения несанкционированных кредитов и обеспечения сохранности средств лишилась 500 тысяч рублей.
24-летняя липчанка хотела получить дополнительный заработок на букмекерской площадке. Но разбогатеть на ставках не удалось — молодая женщина лишилась 910 тысяч рублей.
38-летнему мужчине позвонили «сотрудники МТС» и сообщили об истечении срока действия договора и о том, что его сим-карта будет заблокирована. Под предлогом переоформления договора на оказание услуг связи мужчина лишился 805 тысяч рублей.
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