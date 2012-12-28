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сегодня, 15:32
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73-летняя женщина отдала 1,8 миллиона рублей «сотрудникам портала Госуслуг»

А 62-летняя — 2 миллиона рублей «сотрудникам Центробанка».

В Лев-Толстовском районе 73-летней женщине с 1 по 10 марта звонили «сотрудники единого портала Госуслуг» и под предлогом отмены операций по незаконному оформлению кредитов женщина перевела 1,8 миллиона рублей на «безопасные счета».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 62-летней женщине позвонили «сотрудники Центробанка», «сотрудники правоохранительных органов» и «сотрудники ФСБ». Все они убедили потерпевшую: в отношении неё совершаются противоправные действия, которые необходимо предотвратить. В результате эта женщина лишилась 2 миллионов рублей.

66-летняя женщина тоже поверила «сотрудникам Центробанка» и под предлогом предотвращения несанкционированных кредитов и обеспечения сохранности средств лишилась 500 тысяч рублей.

24-летняя липчанка хотела получить дополнительный заработок на букмекерской площадке. Но разбогатеть на ставках не удалось — молодая женщина лишилась 910 тысяч рублей.

38-летнему мужчине позвонили «сотрудники МТС» и сообщили об истечении срока действия договора и о том, что его сим-карта будет заблокирована. Под предлогом переоформления договора на оказание услуг связи мужчина лишился 805 тысяч рублей.
мошенничество
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Комментарии (12)

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Сначала новые
Лиза
5 минут назад
Только сегодня участковый ходил по адресам пожилых людей и проводил с ними беседу, объяснял им, чтобы не брали кредиты и не пересылали деньги неизвестным людям.
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Александр
13 минут назад
Все бабки у бабок
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Адвокат Черный
6 минут назад
Совершенно с Вами согласен!
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Адвокат Черный
32 минуты назад
Если кто со мной не согласен, с удовольствием подискутирую на эту тему. Где же вы, "диванные юристы и эксперты"?! Которые ни разу в суде не были и порог тюрьмы не переступали!!!
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Обвинитель Белый
13 минут назад
Статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за мошенничество, под которым понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Наказание в этом случае предусмотрено вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Ответить
Адвокат Черный
4 минуты назад
Статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за мошенничество, под которым понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Наказание в этом случае предусмотрено вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Жаль, что этого не будет. Для этого нужно оторвать жо...у от дивана и выйти в реальный мир, а 99 процентов из вас этого просто не умеют делать!
Ответить
Адвокат Черный
5 минут назад
Статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за мошенничество, под которым понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Наказание в этом случае предусмотрено вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. С удовольствием встретился бы с тобой в суде. Уверен, процесс был бы просто огонь!!!
Ответить
Адвокат Черный
34 минуты назад
А сейчас что? Одни компьютерные преступления! Неинтересно...Нам, нормальным адвокатам, нет нормальных дел! Редкий случай, если кто по синеве собутыльника пырнет или на улице айфон отдать захочет! А тогда что? Без верного "Марголина" на улицу не выходили! Эх, молодость, молодость...
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Адвокат Черный
37 минут назад
Хотелось заработать? Это называется предпринимательский риск! И тут нет состава преступления! Всё чин- чинарем! Ещё раз напоминаю что на трезвую голову такие дела не делаются. Уверен почти на 100 процентов что когда она всё это переводила, была ещё и синеносой! На дурака не нужен нож, помним об этом. Пошли те времена...Веселые 90-е! Грабежи, разбои, вымогалово! Всё в реальном мире.
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Адвокат Черный
40 минут назад
В тысячный раз говорю - нет тут никакого состава преступления! Перевела добровольно? Да. Н кто ей надо не угрожал? Нет (помним, что на дурака не нужен нож!!!). Если этих ребят и поймают, в чем сильно сомневаюсь, готов взять на себя их защиту.
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Вася
42 минуты назад
73 летней ьоже кредит без проблем дали? Или свои? А 24 летняя тупо проиграла в бк деньги в чес проблема?
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489
сегодня, 15:36
Сходите в МФЦ сделайте запрет без личного присутствия! Мошенники перегоняют имущество на раз!
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