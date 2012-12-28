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Общество
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Общество
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сегодня, 10:14
3

В Липецкой области заработала «горячая линия» по правам потребителей

Она будет открыта до 22 марта.

Сегодня в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области заработала «горячая линия», посвященная Всемирному дню прав потребителей, который проходит под девизом: «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей». «Горячая линия» будет открыта до 22 марта.

Потребители, а также хозяйствующие субъекты могут получить консультации и разъяснения законодательства по защите прав потребителей по телефонам: 8(4742) 30-88-52, 30-88-54, 30-88-67. Звонить также можно в Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области: 8(4742) 77-04-13, 74-06-08, 74-06-00, 74-06-27, 25-09-07, в территориальный отдел управления Роспотребнадзора в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах (код 47467) 2-07-78; 6-05-00, 2-66-65б, отдел управления в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, территориальный отдел в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, отдел в Грязинском, Добринском, Усманском районах (код 47461) 2-10-47, 2-44-12, отдел в Лебедянском, Краснинском районах (код 47466) 5-24-57; 5-24-55.
права потребителей
Роспотребнадзор
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Васся
35 минут назад
Это что, чуваки работают всё две недели в году, и то на удаленке по телефону?
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Кузькин отец
59 минут назад
Эта "линия" должна работать ежедневно и круглосуточно! На проверки малого бизнеса - мораторий, а от полиции одни отписки (когда убьют, тогда и звоните), и от прокуратуры тоже толку мало. Кто-то же должен защищать простой народ от жуликов.
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Бродяга
сегодня, 10:22
Это некчёмная коррумпированная структура !
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