Более, чем на четырех десятках улиц Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 11 марта станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 88 по улице Тельмана, № 48 по улице Ильича, № 1а в 1-м Театральном переулке. В этот период холодную воду также отключат в частном секторе улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, Щорса, 2-й Гранитной, Железнодорожной, Луначарского, Ушакова, Нахимова, Амурской, Гайдара, Ильича, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, в переулках Парковом, Линейном, Моторном, Театральном, Садовом, Спортивном, Сосновом, по проездам Шишкина, Ильича.Воду подвезут по адресам: улица Тельмана, 88, улица Кошевого, 48, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.