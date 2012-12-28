Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
Общество
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46 минут назад
Более, чем на четырех десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 11 марта станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по адресам: улица Тельмана, 88, улица Кошевого, 48, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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