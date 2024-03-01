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Ночью в Липецке перевернулся «ВАЗ-2114» после столкновения с «Ладой Гранта»
Происшествия
Полиция проверяет информацию о насильственной попытке затащить в машину и увезти человека
Происшествия
В Липецкую область ночью придет январский мороз – похолодает до -17
Происшествия
Кредитная карта: закрыть правильно, чтобы не остаться в должниках
Общество
Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
Происшествия
Сегодня в Липецке: приглашение оскароносного режиссёра и сколько стоит простое липецкое счастье?
Общество
Более, чем на четырех десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
357
сегодня, 07:00
7

Сегодня в Липецке: приглашение оскароносного режиссёра и сколько стоит простое липецкое счастье?

Рассказываем всё самое главное про первый рабочий день после праздников.

Весна к нам не торопится

Погода в Липецке по прежнему ещё зимняя: температура от -1 до -3 градусов. Сегодня будет облачно с прояснениями и без осадков.

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Отключения воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ останутся без холодной воды потребители на улицах Ильича, 48; Тельмана, 88; в 1-м Театральном переулке, 1а.

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В это же время с комфортом расстанутся жители частного сектора на улицах Амурской, Вавилова, Ватутина, Гайдара, Гранитной, Гранитной 2-й, Докучаева, Железнодорожной, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Кротевича, Лобачевского, Луначарского, Матросова, Нахимова, Новокарьерной, Новосёлов, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Урицкого, Ушакова, Целинной, Цимлянской, Щорса, в переулках Линейном, Моторном, Парковом, Садовом, Спортивном, Сосновом, Театральном, на проезде Шишкина.

Отключение света

Электричество сегодня будут отключать только в садоводческих товариществах. Отключение до 3-х часов произойдет в садоводчества «Дачный-4» в промежутке с 8:00 до 18:00, а в садоводчествах «Дачный-1» и «Металлург-3» - с 9:00 до 17:00.

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Пробки

Какой же понедельник без заторов на дорогах? Рекомендуем вас «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Во всяком случае, будете знать, где машин чуть меньше и увеличите свои шансы приехать вовремя.

Музыкальное волшебство (6+)

Увеселительных мероприятий в первый послепраздничный день немного. Сходить можно на концерт в Детскую музыкальную школу №8 (15-й микрорайон, 5/2).

В 17:30 здесь пройдёт концерт оркестрового отделения под названием «Музыка – волшебная страна». Прозвучат сочинения отечественных и зарубежных композиторов, в том числе – классическая музыка.

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Встреча для пожилых (16+)

Людей серебряного возраста сегодня ждут в ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3).

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В 18:00 в фойе здесь пройдёт творческая встреча «Дворец – наша вторая семья». Гостям расскажут об особенностях дворца культуры, представят главные проводимые здесь мероприятия и расскажут, как не пропустить ничего интересного из жизни культурного центра крупного жилого массива.

100-летие Мосфильма (12+)

Липецкий киновед Алексей Колбаско никак не мог пройти мимо такого события. В конце января главной отечественной фаррике кино стукнул век.

Сегодня в 15:30 в билиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) Колбаско посвятит встречу со зрителями этому эпохальному событию. Расскажет он о первом фильме киностудии – «На крыльях ввысь», который вышел на экраны 30 января 1924 года.

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Фото из архива Алексея Колбаско, vk.com

Киновед подготовил увлекательный экскурс в историю, как создавалась советская фабрика грез, как стремительно устаревал построенный киногород, и что предпринималось для выхода из кинокризиса, чтобы студия стала известна на всей планете. Он лично тоже побывал в павильонах «Мосфильма» по приглашению не кого-либо, а знаменитого режиссера Владимира Меньшова. Об этом будет отдельный рассказ. И, конечно же, Колбаско обязательно вспомнит фильмы, снятые на студии и составившие славу отечественному кино во всем мире.

На лёд лучше не выходить

Пусть весна и задерживается, но лёд на водоёмах Липецкой области уже тает, поэтому МЧС вновь предупреждает граждан. Скрепленный вечерним и ночным холодом, лёд ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым.

Спасатели вновь обращаются к любителям рыбалки, а также ко всем жителям города – не выходите на водоемы, особенно в ветреную погоду. Соблюдайте все меры безопасности и не рискуйте зря своим здоровьем и жизнью.

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Напомним, что температура воды 2-3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин; — при температуре воды минус 2°С – смерть может наступить через 5-8 мин.

Призываем быть внимательными и осторожными! В случае опасности или необходимости проведения поисково-спасательных работ звоните на единую службу спасения тел: 01, моб. 101,112.

Липчане хотят помочь многодетным

60% липчан поддерживают идею об отмене НДФЛ для работающих родителей многодетных семей. Мужчины одобряют законопроект чаще женщин - 66 и 54% соответственно. Уровень поддержки идеи растет с увеличением доходов опрошенных: 52% среди горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц и 65% среди граждан, зарабатывающих более 100 тысяч рублей.

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Реже других об одобрении законопроекта говорили бездетные горожане - 55), чаще всего — родители многодетных семей - 86%.

Идеальная зарплата

Счастье липчанина стоит 208 тысяч рублей. В месяц. Эту сумму высчитали специалисты SuperJob, проведя опрос по поводу идеальной зарплаты.

Аппетиты наших земляков подросли. В сентябре прошлого года «зарплата мечты» составляла 185 тыс. руб., а год назад, т.е. в марте 2023 – 170 тыс. рублей. Но липчане скромнее статистического россиянина, которому за его труд подавай 215 тысяч рублей.  

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Больше всего денег для счастья нужно москвичам — 267 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Владивосток (250 тысяч рублей). На третьем — Санкт-Петербург (237 тысяч рублей). В топ-5 вошли Челябинск (235 тысяч рублей), Ростов-на-Дону, Красноярск и Уфа (по 233 тысячи рублей). Самые скромные притязания — у жителей Кирова: они оценивают счастье в 178 тысяч рублей ежемесячно.

Дорогие липчане! Если вы сравнили приведенный выше данные и зарплатах со своим личным жалованием и прослезились, то спешим успокоить – счастье не в деньгах. Точнее – не только в них. Желаем вам на этой неделе плодотворно потрудиться и хорошо отдохнуть. Переключить внимание и на некоторое время отвлечься от проблем помогут новости, а где их найти вы знаете - GOROD48 работает 24/7 и радуется вам каждую минуту. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!

Сегодня в Липецке
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Комментарии (7)

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Коммунист
6 минут назад
хотите 208 тысяч рублей в месяц? добро пожаловать в обком
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Коммунист
7 минут назад
Смотрел всю ночь премию Оскар.
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Элен
9 минут назад
Все верно Олег. Вчера купила два товара на сумму 1100,а в 2014 могли неделю семьёй прожить. А зарплата....
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дилетант
10 минут назад
ндфл отменен для бедняков уже в 98 странах , в том числе великобритании\франции\германии. необлагаемый налогом минимум доходов -приблизительно 1 тысяча евро\месяц.
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Электорат
36 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Зимний рыбак
49 минут назад
при температуре воды минус 2°С вода превращается в лёд, если это не солёная вода Баренцево моря
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Олег Рощин
52 минуты назад
Не аппетиты липчан подросли, а цены на всё скаканули вверх стремительно. Поэтому и желание людей выросли, но с пенсией в 12-13 тысяч, особо не помечтаешь,если учитывать,что и ЖКХ услуга выросла. Поэтому люди просто мечтают жить хоть немного лучше. Сегодня тысяча рублей- это уже копейки по сравнению с 2014 годом.
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