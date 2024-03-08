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В Липецкой области снег прекратится, ночные морозы ослабнут
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71
14 минут назад

Эвакуатор на скорости врезался в такси

ДТП произошло на улице Катукова.

Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, такси марки "Шевроле" мирно стояло на светофоре. Возмутителем спокойствия стал эвакуатор, который на большой скорости примчался сзади и, словно не заметив легковушку, врезался в неё на полном ходу.

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Водитель такси перевозил троих молодых пассажирок. Сам шофёр и девушка, сидевшая спереди, не пострадали. А вот пассажиркам на задних креслах потребовалась помощь медиков. Одну барышню доставали из автомобиля в бессознательном состоянии. Пострадавших забрала скорая.

Водитель эвакуатора попытался уйти по английски, но покинуть под шумок место ДТП ему не дал наряд полиции.

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