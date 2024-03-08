Цветы в Липецке продают на каждом шагу, но некоторым дарят авто и предложение руки и сердца
8 марта в Липецке: драки, серенады и свадьбы – мужчины признались в безрассудствах ради женщин
Цветы в Липецке продают на каждом шагу, но некоторым дарят авто и предложение руки и сердца
8 марта в Липецке: драки, серенады и свадьбы – мужчины признались в безрассудствах ради женщин
Происшествия
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14 минут назад
Эвакуатор на скорости врезался в такси
ДТП произошло на улице Катукова.
Водитель такси перевозил троих молодых пассажирок. Сам шофёр и девушка, сидевшая спереди, не пострадали. А вот пассажиркам на задних креслах потребовалась помощь медиков. Одну барышню доставали из автомобиля в бессознательном состоянии. Пострадавших забрала скорая.
Водитель эвакуатора попытался уйти по английски, но покинуть под шумок место ДТП ему не дал наряд полиции.
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