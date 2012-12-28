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сегодня, 12:05
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Цветы в Липецке продают на каждом шагу, но некоторым дарят авто и предложение руки и сердца

Небольшой репортаж о праздничной суматохе.

Давно поросла бородой шутка, что женский день специально поставили весной, чтобы помочь торговцам цветами сделать выручку за год.

Цветы в Липецке продают буквально на каждом углу. На 28-м микрорайоне только возле одного дома на улице Героя России Эдуарда Белана, 10 действуют сразу три точки стихийной торговли. Естественно, разрешениями, согласованиями никто не заморачивается, главное – быстрее распродать товар.

- Какие налоги? – удивлённо переспросила корреспондента женщина средних лет, предлагавшая возле «Газели» тюльпаны по 150 рублей за штуку. – Налоги пусть вот они платят, - жест в сторону соседних продавцов, - У них крупная торговля – как раз к 8 марта, а мы с мужем взяли буквально 100 цветочков на перепродажу – попробовать.

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Торговцы у нас люди простые - купил, продал...

Цветочный ассортимент в Липецке широк. Там где рядом много продавцов, в ход идут законы рынка: торговцы вынуждены демпинговать. Увидев, что приехала ещё одна машина, один из продавцов прямо при нас снизил стоимость тюльпана со 150 до 120 рублей.

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Веточку мимозы покупают от 50 до 150 рублей, несмотря на новую волну популярности «Мастера и Маргариты» М.Булгакова, являющейся лучшей антирекламой этих цветов. Правда, «отвратительные жёлтые цветы» Маргарита выбрасывает не в кино, а в книге, а читали не все. Кстати, на языке символизма мимозы считаются атрибутом ведьмы.

В специализированных магазинах сегодня бойко уходят и позы, и астры. И вообще все виды цветов. Как сообщили GOROD48 в одном из цветочных магазинов, средний чек на букет составляет 2-2,5 тысячи рублей.

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В крупных магазинах и на рынках стоят автоматы по продаже цветов. Букет - от 1 до 2 тысяч рублей.

Накануне SuperJob провёл опрос среди липчан, в ходе которого выяснил, что на букеты и подарки мужчины готовы потратить в среднем 7 тысяч рублей, женщины хотят уложиться в 5 тысяч. Правда, делать презенты в первый праздник весны готовы не все – 65% представителей сильного пола и 60% виновниц торжества, которые сегодня тоже поздравляют своих близких и подруг.

Не меньше, чем за цветами выстроилась очередь и за сладким угощением. На рынке «Чеснок» в три вилюшки стоят за тортами.

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За праздничным угощением в магазинах томятся в основном дамы

SuperJob выяснил, какие подарки к празднику сами липчанки считают оригинальными. На первом месте оказались… вновь цветы, но необычные букеты – например, цветущая опунция или 101 роза.

Лишь одна женщина из 100 в этот день может рассчитывать на подарок в виде автомобиля. В топ-экзотики вошли банки с вареньем и солёностями, сертификаты в spa, живые бабочки, заправка автомобиля, входная дверь в квартиру, песня, микроскоп, стихи, фотосессия, набор шахмат инструменты для ремонта, картины и предложение руки и сердца.


8 марта
цветы. подарки
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Комментарии (4)

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Animal Planet.
30 минут назад
Самый креативный подарок подарил сегодня я! Это пакет свежих,вкусных, сахорных костей. Зачем тратится на бесполезные цветы?
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Внушаемый
35 минут назад
Неужели ! Автомобиль в подарок на 8 марта !? Только права не дарите ! А автомобиль женам дарят или или ?
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Иван
39 минут назад
А у мужчин даже Мужского дня нет.
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Ю
41 минуту назад
Самый лучший подарок - подарить самого себя!
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