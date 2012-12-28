Цветы в Липецке продают на каждом шагу, но некоторым дарят авто и предложение руки и сердца

Небольшой репортаж о праздничной суматохе.

Давно поросла бородой шутка, что женский день специально поставили весной, чтобы помочь торговцам цветами сделать выручку за год.

Цветы в Липецке продают буквально на каждом углу. На 28-м микрорайоне только возле одного дома на улице Героя России Эдуарда Белана, 10 действуют сразу три точки стихийной торговли. Естественно, разрешениями, согласованиями никто не заморачивается, главное – быстрее распродать товар.

- Какие налоги? – удивлённо переспросила корреспондента женщина средних лет, предлагавшая возле «Газели» тюльпаны по 150 рублей за штуку. – Налоги пусть вот они платят, - жест в сторону соседних продавцов, - У них крупная торговля – как раз к 8 марта, а мы с мужем взяли буквально 100 цветочков на перепродажу – попробовать.



Торговцы у нас люди простые - купил, продал...



Цветочный ассортимент в Липецке широк. Там где рядом много продавцов, в ход идут законы рынка: торговцы вынуждены демпинговать. Увидев, что приехала ещё одна машина, один из продавцов прямо при нас снизил стоимость тюльпана со 150 до 120 рублей.







Веточку мимозы покупают от 50 до 150 рублей, несмотря на новую волну популярности «Мастера и Маргариты» М.Булгакова, являющейся лучшей антирекламой этих цветов. Правда, «отвратительные жёлтые цветы» Маргарита выбрасывает не в кино, а в книге, а читали не все. Кстати, на языке символизма мимозы считаются атрибутом ведьмы.

В специализированных магазинах сегодня бойко уходят и позы, и астры. И вообще все виды цветов. Как сообщили GOROD48 в одном из цветочных магазинов, средний чек на букет составляет 2-2,5 тысячи рублей.



В крупных магазинах и на рынках стоят автоматы по продаже цветов. Букет - от 1 до 2 тысяч рублей.



Накануне SuperJob провёл опрос среди липчан, в ходе которого выяснил, что на букеты и подарки мужчины готовы потратить в среднем 7 тысяч рублей, женщины хотят уложиться в 5 тысяч. Правда, делать презенты в первый праздник весны готовы не все – 65% представителей сильного пола и 60% виновниц торжества, которые сегодня тоже поздравляют своих близких и подруг.

Не меньше, чем за цветами выстроилась очередь и за сладким угощением. На рынке «Чеснок» в три вилюшки стоят за тортами.

За праздничным угощением в магазинах томятся в основном дамы



SuperJob выяснил, какие подарки к празднику сами липчанки считают оригинальными. На первом месте оказались… вновь цветы, но необычные букеты – например, цветущая опунция или 101 роза.

Лишь одна женщина из 100 в этот день может рассчитывать на подарок в виде автомобиля. В топ-экзотики вошли банки с вареньем и солёностями, сертификаты в spa, живые бабочки, заправка автомобиля, входная дверь в квартиру, песня, микроскоп, стихи, фотосессия, набор шахмат инструменты для ремонта, картины и предложение руки и сердца.