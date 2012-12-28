На улице 9 Января в Липецке заменили водопропускные трубы

В мэрии продолжают готовиться к безаварийному пропуску паводковых вод.

Как сообщает департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка, на улице 9 Января заменили две старые водоотводные трубы диаметром 500 мм на две новые, 800-миллиметровые.— Старые трубы были сильно изношены, заилены, уже не могли пропускать необходимый объем паводковых вод, — сообщили в департаменте.