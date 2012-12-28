«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК
Липецкая вечЁрка: сирена в городе, погоня за пьяной, сбившей школьницу, и уголовные дела в УК
Общество
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50 минут назад
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На улице 9 Января в Липецке заменили водопропускные трубы
В мэрии продолжают готовиться к безаварийному пропуску паводковых вод.
— Старые трубы были сильно изношены, заилены, уже не могли пропускать необходимый объем паводковых вод, — сообщили в департаменте.
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