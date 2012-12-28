20-летнего парня арестовали на пять суток за публикацию «ВКонтакте»

Усманца привлекли к административной ответственности за демонстрирование в соцсети символики запрещенной в России организации.

Усманский районный суд на пять суток арестовал 20-летнего парня за публичное демонстрирование символики экстремистской организации.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на своей открытой странице в социальной сети в «ВКонтакте» парень разместил изображение, на котором демонстрируется символика запрещенной в России организации, которая ещё 17 августа 2020 года признана решением Верховного Суда России экстремистской.Парень в суде вину признал.