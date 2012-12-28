Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Задонском районе «Лексус» догнал «ГАЗель»
Происшествия
Между Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат электричество
Общество
Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»
Общество
«Мусор в голове — мусор в унитазе»: липчанам напомнят об этом в коммунальных платежках
Общество
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
По Липецком женщина-водитель сбила 16-летнюю девушку
Происшествия
Выезд с улицы Стаханова проспект 60-летия СССР перекроют на 34 часа
Общество
Две банки с дрожжами под видом чая обернулись штрафом в 3000 рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: не субботник, а экологический фестиваль, открытие женского клуба
Общество
Читать все
Мэр Липецка хочет увеличить штрафы за парковки на газонах и у контейнерных площадок
Общество
Между Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Общество
В хорошие руки: собак из приюта «Счастливый берег» собираются раздать за год
Общество
30-летний липчанин госпитализирован с солнечными ожогами 11% тела
Общество
Какими качествами должен обладать чиновник?
Говорит Липецк
За неделю в Липецкой области от COVID-19 погибли четыре человека
Коронавирус
18-летняя липчанка выпала со второго этажа
Происшествия
«Тигры» из Липецка завоевали медали соревнований по каратэ в Москве
Спорт
Грязинец задолжал по алиментам на трёх детей более 170 000 рублей
Общество
Перед 8 Марта активизировались фальшивомонетчики
Происшествия
Читать все
Происшествия
138
30 минут назад

Перед 8 Марта активизировались фальшивомонетчики

4 марта выявили поддельную купюру номиналом 5000 рублей.

4 марта в Липецке в одном из банков выявили пятитысячную купюру с признаками подделки. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В полиции обратили внимание на то, что фальшивомонетчики традиционно активизируются перед праздниками, когда растёт покупательский спрос и многие приобретают подарки и сертификаты за наличные, при этом покупатели и продавцы забывают в суете проверять купюры на подлинность. А чаще всего как раз подделывают банкноты крупных номиналов.

Напомним, в прошлом году в банках Липецкой области обнаружены 44 фальшивых купюры и одна монета номиналом 10 рублей. По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, выведено из оборота 25 фальшивых купюр достоинством 5000 рублей и 14 банкнот номиналом 1000 рублей. Также выявлены четыре фальшивые банкноты номиналом 2000 рублей и одна — достоинством в 500 рублей.

Липчанам советуют: если вы обнаружили подозрительную купюру, не пытайтесь ею расплатиться, а отнесите на бесплатную экспертизу в любой банк.
фальшивомонетчики
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru