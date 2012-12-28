Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»
Происшествия
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30 минут назад
Перед 8 Марта активизировались фальшивомонетчики
4 марта выявили поддельную купюру номиналом 5000 рублей.
В полиции обратили внимание на то, что фальшивомонетчики традиционно активизируются перед праздниками, когда растёт покупательский спрос и многие приобретают подарки и сертификаты за наличные, при этом покупатели и продавцы забывают в суете проверять купюры на подлинность. А чаще всего как раз подделывают банкноты крупных номиналов.
Напомним, в прошлом году в банках Липецкой области обнаружены 44 фальшивых купюры и одна монета номиналом 10 рублей. По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, выведено из оборота 25 фальшивых купюр достоинством 5000 рублей и 14 банкнот номиналом 1000 рублей. Также выявлены четыре фальшивые банкноты номиналом 2000 рублей и одна — достоинством в 500 рублей.
Липчанам советуют: если вы обнаружили подозрительную купюру, не пытайтесь ею расплатиться, а отнесите на бесплатную экспертизу в любой банк.
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