30-летний липчанин госпитализирован с солнечными ожогами 11% тела

Мужчина вернулся с отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах.

В областной ожоговый центр поступил 30-летний мужчина с солнечными ожогами 11% тела.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, липчанин вернулся домой из ОАЭ и почувствовал себя плохо: всё тело щипало и на месте солнечных ожогов начались воспаления.Мужчина приехал в больницу, и его сразу госпитализировали. Медики диагностировали у липчанина сильные ожоги туловища и рук.