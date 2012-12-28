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37 минут назад
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30-летний липчанин госпитализирован с солнечными ожогами 11% тела

Мужчина вернулся с отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах.

В областной ожоговый центр поступил 30-летний мужчина с солнечными ожогами 11% тела.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, липчанин вернулся домой из ОАЭ и почувствовал себя плохо: всё тело щипало и на месте солнечных ожогов начались воспаления.

Мужчина приехал в больницу, и его сразу госпитализировали. Медики диагностировали у липчанина сильные ожоги туловища и рук.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Уч
7 минут назад
Лечится бесплатно будет, там-то не обратился
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Ереван
18 минут назад
Дорвался до настоящего солнца
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Лайка
29 минут назад
Потому что у него деньги есть . А мы после прополки картошки обливаемся кефиром.
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как то так
31 минуту назад
Не ходите ,дети ,в Африку гулять
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Утомленные солнцем
33 минуты назад
Бедняга. Переотдыхал.
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