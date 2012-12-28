Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»
Общество
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37 минут назад
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30-летний липчанин госпитализирован с солнечными ожогами 11% тела
Мужчина вернулся с отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, липчанин вернулся домой из ОАЭ и почувствовал себя плохо: всё тело щипало и на месте солнечных ожогов начались воспаления.
Мужчина приехал в больницу, и его сразу госпитализировали. Медики диагностировали у липчанина сильные ожоги туловища и рук.
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