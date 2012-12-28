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8 минут назад

Сегодня в Липецке: не субботник, а экологический фестиваль, открытие женского клуба

Около нуля

Ночью в Липецке морозно – от -8 до -10, днем, а вот днём столбик термометра поднимется до нуля. День выдастся облачный, без существенных осадков.

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Отключение воды                      

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Ильича, 9, 15, 31, 38а, 46а, 31а, 48; Московской, 149, 151, 153; в переулке 1-м Театральном, 1а.

В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Новосёлов, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Линейном, Моторном, Парковой, Театральном, Садовом, Сосновом, на проезде Ильича.

Отключение света

С 9:00 до 12:00 останутся без электричества жители проспектов 60-летия СССР и Победы, а также проезда Сиреневого.

С 9:00 до 17:00 проведут в потёмках липчане на улицах Базарной, Бригадной, Катукова, Ладыгина, Локомотивной, Меркулова, Металлистов, Московской, Почтовой, П. Смородина.

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9:00 до 17:00 на срок до 3-х часов могут отключить электричество на улицах Артёма, Долгорукова, Ферросплавной, Черняховского.

Пробки

Участки желтого цвета появились на электронных картах Липецка еще до 6 утра. И быстро-быстро начали закрашиваться в красный. Пробки для нас уже обычное дела, равно как и необходимость пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями. По крайней мере, узнаете, где заторы меньше.


Концерт любимых песен (12+)

В Липецке начинаются концерты к 8 марта и один из первых состоится сегодня в 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2). Сегодня выступят Липецкий государственный духовой оркестр (главный дирижер В. Самарин) и солистка Заира Кадерагаева.

Гостья родилась в Ханты-Мансийском автономном округе, окончила академию музыки имени Гнесиных. Выступала с Государственным академическим русским народным ансамблем «Россия» имени Л.Зыкиной. В программе прозвучат песни У. Умарова «Мама, мама», В. Козлова «Осень», Е. Птички «Травы луговые» и другие вокальные и инструментальные произведения российских и советских композиторов.

Танго с плясками (6+)

А в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) в 19:00 выступят липецкий симфонический оркестр (главный дирижёр К.Барков) и липецкий камерных хор (худрук И.Цицилин), а также солисты Александр Ролдугин (баян) и Лилия Пищикова (вокал).

В программе – аргентинское танго «Месса из Буэнос-Айреса», хореографическая поэма «Вальс» И. Равеля, «Половецкие пляски» А. Бородина.

Чего хочет женщина? (12+)

В резиденции «Арт-завод» при ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3) концерт в честь весеннего праздника начнётся в 14:00.

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Фото vk.com/dksokol48

Выступление воспитанников студии Государственного театра танца «Казаки России», цирковой студии «Вдохновение», образцового театра танца «Талисман», образцового ансамбля «Импульс»... Вход свободный.

Ещё концерты

Концертов в честь Международного женского дня сегодня будет немало. Вот список остальных.

В 14:00 в Библиотечно-информационном центре «Рудничный» (Юношеская, 23а) выступление ансамблей Сувенир» и «Злато-Серебро» (6+).

В 18:00 в ДК «Матырский» выступление творческих коллективов на концерте «Это всё о нас!?» (6+).

В 18:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) концерт «Дыхание весны» (0+).

На все три концерта вход свободный.

Женский клуб «Мама работает»

Клуб с таким названием открывает служба занятости Липецкой области.

Открытие состоится сегодня в 10:00 на площади Победы, 6а. Среди гостей представители центра «Мой Бизнес», специалисты Кадрового центра, женской консультации №1 и предприятий города. Они расскажут о женском здоровье, как монетизировать свое хобби, о мерах господдержки и многом другом.

Фестиваль (12+)

Городской экологический фестиваль состоится возле ДК «Рудничный» (ул. Одоевского, 10), начало в 14:00.

Ну как фестиваль… Пришедшим предложат с лопатами, граблями и носилками в руках убрать территорию вокруг культурного учреждения. Прийти могут все желающие, работники дворца просят ещё и привести друзей.

Выставка настольных игр (6+)

Сходить сегодня можно на необычную выставку под названием «И начнётся игра!» в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2).

Посвящена она настольных играм, мир которых гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Посетители смогут многое узнать об эволюции настольных игр, увидеть современные квесты и в конце концов подметить какую-либо игру для себя.

Выставка будет работать до 10 марта. График – ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 19:00.

Дорогие липчане! Дорогие липчане! Желаем вам очередного плодотворного трудового дня. Отличная возможность переключить внимание и немного отдохнуть – почитать новости на GOROD48. Быть в курсе всех событий – это значит быть в трэнде. Можете быть уверенными, что с нами вы не пропустите ни одной важной и полезной информации. Ждём вас на сайте снова и снова.


Сегодня в Липецке
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