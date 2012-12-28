Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
Общество
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18 минут назад
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На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 14 июня без холодной воды временно останутся потребители пяти улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по адресам: улица Юношеская, 40, улица Кузьминская, 6б, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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