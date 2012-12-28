На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 14 июня без холодной воды временно останутся потребители пяти улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах и зданиях №№ 18а, 18б, 18г, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49 по улице Юношеской, №№ 47, 49, 53, 55, 59а, 61, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 67а стр.1, 67а стр.2, 69а, 69а вл. 1, 69а корп. 2, 69а корп. 3, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 94а, 96, 98а по проспекту Победы, №№ 2а, 2б, 4а, 4б, 4/1 по улице Индустриальной, №№ 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 5б, 6б, 26а по улице Кузьминской, № 27 по улице Северный Рудник. Без холодной воды в этот период также останутся жители частного сектора улиц Кузьминской, Северный Рудник.Подвоз воды будет организован по адресам: улица Юношеская, 40, улица Кузьминская, 6б, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.