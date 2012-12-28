Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
Культура
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17 минут назад
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Под Ельцом полиция предотвратила сходку цыганских баронов
Задержаны более 50 человек.
Канал Mash уточнил, что заре жранными являются цыганские бароны центрального федерального округа. По данным издания, они приехали на сходку к некоему Бахтияру в село Ключ Жизни. На ней должны были «поделить наркорынок». Мероприятие сорвали оперативники уголовного розыска Липецкой области при силовой поддержке бойцов региональной Росгвардии.
Составлены 37 протоколов. По каждому из них будет проведена проверка, затем полиция примет процессуальное решение.
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