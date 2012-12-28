Под Ельцом полиция предотвратила сходку цыганских баронов

Задержаны более 50 человек.

УМВД РФ по Липецкой области сообщило о предотвращении сегодня массового нарушения общественного порядка и задержании 56 граждан.Канал Mash уточнил, что заре жранными являются цыганские бароны центрального федерального округа. По данным издания, они приехали на сходку к некоему Бахтияру в село Ключ Жизни. На ней должны были «поделить наркорынок». Мероприятие сорвали оперативники уголовного розыска Липецкой области при силовой поддержке бойцов региональной Росгвардии.Составлены 37 протоколов. По каждому из них будет проведена проверка, затем полиция примет процессуальное решение.