Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
Общество
351
53 минуты назад
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Липецк – город фонтанов: вода бьёт ключом рядом с Сокольским парком
Соседние улицы мгновенно затопило.
За считанные минуты окрестные улицы залило, как после хорошего ливня. Кое-где образовались и лужи. Ремонтные бригады возле нового «фонтана» пока не видели.
Фото паблика "Типичный Сокол"
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