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Умер известный липецкий театральный артист Михаил Янко
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Липецк – город фонтанов: вода бьёт ключом рядом с Сокольским парком
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Общество
351
53 минуты назад
13

Липецк – город фонтанов: вода бьёт ключом рядом с Сокольским парком

Соседние улицы мгновенно затопило.

В Липецке очередной крупный порыв трубы. Столб воды начал бить сегодня в Липецке рядом с Сокольским парком.

За считанные минуты окрестные улицы залило, как после хорошего ливня. Кое-где образовались и лужи. Ремонтные бригады возле нового «фонтана» пока не видели.

Фото паблика "Типичный Сокол"
Порыв трубы
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
нигилист
4 минуты назад
ну хотя бы не затопило аттракционы и теннисные корты..
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Рвк-водолаз
14 минут назад
Крепчайте, зимой всë будет хорошо
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Р
15 минут назад
Зато про какой то ии в области говорят. Не стыдно видимо совсем. Электроника вся китайская, трубы сгнили, у них ии........
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А
26 минут назад
искусственным интеллектом нельзя дырку заделать в трубе?
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ЖИТЕЛЬ
27 минут назад
Это вроде летняя труба проходящая по парку. Вот мэр пусть и едет устраняет
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все сгнило
29 минут назад
сверху до низу.идут судорги и сколько еще утащат за собой.
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Сокол
29 минут назад
Просили отреставрировать фонтан в Сокольском парке и детскую площадку убогую убрать. Ну, пожалуйста, вот нам и фонтан. Правда, не в парке. Но надо же с чего-то начинать.
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Р
31 минуту назад
Жкх растёт. Да меняйте уже по 50 метров трубы в день и то дело. Нет.... Будут латать.
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САИ
31 минуту назад
Ну вот всё в порядке, порыв трубы по плану РВК.
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Лиза
37 минут назад
Ну это просто ужас какой-то, столько воды выливается в никуда!
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