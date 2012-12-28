Липецк – город фонтанов: вода бьёт ключом рядом с Сокольским парком

Соседние улицы мгновенно затопило.

За считанные минуты окрестные улицы залило, как после хорошего ливня. Кое-где образовались и лужи. Ремонтные бригады возле нового «фонтана» пока не видели.







Фото паблика "Типичный Сокол"

В Липецке очередной крупный порыв трубы. Столб воды начал бить сегодня в Липецке рядом с Сокольским парком.