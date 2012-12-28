Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
Происшествия
1602
сегодня, 10:23
2
43 года, ранее судим – портрет обвиняемого в убийстве на бульваре Есенина
Следователи ходатайствуют перед судом о заключении мужчины под стражу.
В ведомстве сообщили, что подозреваемому 43 года, ранее он был судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Мужчина задержан, следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
- По данным следствия, вечером 12 июня 2025 года подозреваемый в ходе конфликта во дворе дома на бульваре Есенина в Липецке нанес удары ножом 37-летнему мужчине. От полученных ранений грудной клетки потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в Следственном комитете.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». От рук мужчины пострадал ещё один человек, которого с ранениями доставили в больницу.
- Здесь по результатам расследования действиям фигуранта будет дана окончательная юридическая оценка, - добавили GOROD48 в региональном СУ СК России.
1
1
5
2
1
Комментарии (2)