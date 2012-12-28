На улице Неделина «Газель» переломилась пополам

Такого вы могли ещё и не видеть.

Дивную картину наблюдают все, кто сейчас едет по улице Неделина в районе пересечения с Фрунзе.Обстоятельства ЧП пока не до конца ясны. По словам очевидцев, чудо отечественного автопрома попыталось резко стартовать на подъем и переломилось пополам.