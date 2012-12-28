Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
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Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
Происшествия
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40 минут назад
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На улице Неделина «Газель» переломилась пополам
Такого вы могли ещё и не видеть.
Обстоятельства ЧП пока не до конца ясны. По словам очевидцев, чудо отечественного автопрома попыталось резко стартовать на подъем и переломилось пополам.
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