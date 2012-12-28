Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
Происшествия
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16 минут назад
В Липецкой области объявлена воздушная тревога
Пока только жёлтый уровень.
Жёлтый уровень означает близость БПЛА к границам региона. Наивысший красный объявляют, когда беспилотники летят непосредственно через территорию области.
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