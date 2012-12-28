В Липецкой области объявлена воздушная тревога

Пока только жёлтый уровень.

Оперативные службы объявили о жёлтом уровне воздушной опасности на территории всей Липецкой области.Жёлтый уровень означает близость БПЛА к границам региона. Наивысший красный объявляют, когда беспилотники летят непосредственно через территорию области.